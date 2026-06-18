Ricarichi l'auto e pulisci gli interni: la nuova idea di Tesla per i Supercharger

I Supercharger sono il fiore al'occhiello dell'ecosistema che Tesla ha realizzato per le sue auto elettriche. Non hanno certamente bisogno di grandi presentazioni. Le stazioni di ricarica della casa americana sono sempre più capillari, con Tesla che le aggiorna costantemente per ampliare la presenza di colonnine per gestire l'aumento delle auto elettriche in ricarica. Tesla solitamente colloca questi hub in prossimità di servizi in modo che le persone nell'attesa possano rifocillarsi e riposarsi con tranquillità. Contestualmente, ha più volte provato ad offrire propri servizi extra. A quanto pare, la casa automobilistica ha voluto aggiungere un servizio davvero particolare alle sue stazioni di ricarica. Qualcosa di inatteso ma certamente utile. Di cosa stiamo parlando? Ma di un aspirapolvere per auto.

Per pulire la propria auto durante la ricarica

A quanto pare, per il momento questo nuovo ''accessorio'' è stato notato in Germania presso un Supercharger con colonnine del tipo V4, quelle più recenti, una pensilina con pannelli solari e una sala relax. L'aspirapolvere è gratuito e quindi durante la ricarica, le persone potranno dare una ripulita agli interni delle loro vetture. La novità è stata notata da Warren Whyte, proprietario di una Tesla, che ne ha condiviso le immagini su X.

Tesla, nel tempo, ha sperimentato diverse soluzioni per integrare servizi all'interno delle sue stazioni di ricarica, per garantire maggiore comfort alle persone.

What a great feature! A car vacuum located next to the @TeslaCharging stall so you don’t waste any time when charging your @Tesla@Olliedodd@TeslaOwnersUKpic.twitter.com/Hh8loQ9OYH — Warren Whyte (@WarrenWhyteUK) June 4, 2026

L'azienda ha costruito la sua prima lounge dedicata ai suoi clienti in ricarica con caffetteria e servizi igienici a Kettleman City nel 2017, ha aggiunto postazioni per la pulizia dei vetri nel 2018 e successivamente ha implementato le lounge ''cube'' con distributori automatici di caffè e cibo. Insomma, vari tentativi per garantire un ulteriore valore aggiunto ai clienti.

Il progetto più ambizioso è quello del Tesla Diner, un cinema drive-in in stile retro-futuristico a Hollywood, che combina 80 postazioni di ricarica V4 con un ristorante a due piani e giganteschi schermi cinematografici a LED.

Troveremo gli aspirapolvere per auto in altre stazioni Supercharger? Non lo sappiamo ma in passato la casa automobilistica ha integrato compressori per gonfiare le gomme presso alcune delle sue stazioni in Australia.

Cosa può inventarsi ancora Tesla?

Lounge, macchinette per il caffè, distributori di cibo, aspirapolvere per auto, compressori per le gomme, cosa può ancora inventarsi Tesla per rendere lo stop per la ricarica un momento utile? Chissà ma con una rete di stazioni sempre più vasta, offrire servizi di questo genere con costanza sarebbe davvero utile. Del resto, non si andava dal benzinaio per farsi controllare la pressione delle gomme?

Fonte: Electrek

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026