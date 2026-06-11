La Tesla Full Self Driving conquista un altro Paese UE: via libera dal Belgio

Intanto che in Unione Europea si continua a discutere sulla possibilità di dare il via libera all'utilizzo della Full Self Driving di Tesla sulla base della decisione della RDW dei Paesi Bassi, i Paesi membri continuano a muoversi da soli. Solo ieri scrivevamo che la Danimarca aveva dato disco verde alla FSD. Adesso si aggiunge anche il Belgio. L'annuncio arriva direttamente da Annick De Ridder, Ministra della Mobilità, dei Lavori Pubblici, dei Porti e dello Sport del Belgio.

Attraverso un post su X (ex Twitter), Annick De Ridder mostra la firma al documento che autorizza l'utilizzo della Full Self Driving. Questione di pochi giorni per completare i successivi passaggi burocratici e poi la FSD potrà davvero essere resa disponibile per i clienti Tesla del Belgio.

De @Tesla community houdt hier al geruime tijd de vinger aan de pols over de toelating voor de FSD-technologie op onze Vlaamse en Belgische wegen.

Uit waardering voor jullie niet-aflatende interesse (en aanmoediging 😉), krijgen jullie hierbij de primeur: ik heb net de toelating… pic.twitter.com/Yrps4OHTj8 — Annick De Ridder (@AnnickDeRidder) June 10, 2026

Salgono così a 5 gli Stati membri che hanno deciso di muoversi da soli e approvare l'utilizzo su strada della Full Self Driving di Tesla. Ricordiamoli: Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Lituania ed Estonia. Il 30 giugno si terrà una riunione a Bruxelles in cui si discuterà proprio della FSD. Non sono previste votazioni e sappiamo che ci sono diverse posizioni tra favorevoli e scettici. Tuttavia, il fatto che diversi Paesi membri si stiano muovendo autonomamente non potrà che mettere pressione all'UE per arrivare velocemente a un'approvazione generale che valga per tutti gli Stati.

Chiaramente ne sapremo di più tra alcune settimana ma visto come stanno andando le cose, è possibile che prima di allora, la Full Self Driving riceva il semaforo verde in altre nazioni dell'Unione Europea. Ci sarà magari l'Italia tra queste?

Il conducente deve essere sempre responsabile

Ricordiamo che la stiamo parlando della Tesla Full Self Driving Supervised. Non si tratta quindi di vera guida autonoma ma di un sistema di assistenza alla guida di Livello 2 per quanto molto avanzato. Il conducente dovrà sempre prestare la massima attenzione alla guida ed essere pronto a intervenire. Inoltre, sarà sempre responsabile del comportamento dell'auto.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026