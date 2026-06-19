Tesla, presto si potrà conversare con Grok per gestire la Full Self Driving

Tesla ha già integrato Grok all'interno delle sue vetture, per quanto oggi il suo utilizzo sia molto limitato. Sappiamo che la casa automobilistica ha promesso una maggiore integrazione e adesso c'è una novità. A quanto pare, in futuro Grok potrà essere utilizzato per gestire la Full Self Driving. Come?

Grok e la Full Self Driving

Su X, ex Twitter, una proprietaria di una Tesla ha affermato che la Full Self Driving è fantastica ma che i proprietari dovrebbero poter ''conversare con Grok come fanno con un autista di Uber''. Ha poi fatto degli esempi, come ''Grok, gira a destra qui'', ''Facci scendere proprio qui'' e infine ''Facci scendere prima all'ingresso, poi parcheggia lontano''.

Questa idea sembra essere anche quella di Tesla, tanto che Elon Musk ha riposto a questo messaggio, affermando che tali funzionalità saranno disponibili tra circa 3 mesi. La risposta al messaggio farebbe capire che potrebbe essere finalmente in arrivo anche la funzionalità Tesla Banish, nota anche come Reverse Summon che permette all'auto di parcheggiarsi autonomamente dopo aver fatto scendere i passeggeri a destinazione. Si tratterebbe di una novità importante che andrebbe a migliorare sensibilmente l'esperienza di viaggio con la Full Sef Driving.

This functionality will be there in about 3 months or so — Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2026

Funzionalità che risulterebbe molto utile soprattutto in città dove trovare un parcheggio libero è difficile. Non rimane che attendere alcuni mesi per scoprire se davvero Tesla riuscirà a integrare in maniera più profonda Grok sulle sue auto e in particolare nella gestione della Full Self Driving. Oggi possiamo usare Grok per impostare la navigazione prima di partire ma sembra che tra non molto sarà possibile far correggere la direzione di viaggio dell'auto durante l'utilizzo della FSD attraverso dei comandi vocali.

Quello che pare chiaro è che Tesla sta lavorando per rendere la sua Full Self Driving sempre più raffinata e aggiornamento dopo aggiornamento diventa sempre più precisa. Non rimane che attendere novità.

Fonte: Teslarati

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/06/2026