Il trucco delle teste di bambole per ingannare l'Autopilot e la FSD di Tesla

In Cina stanno comparendo gadget venduti come semplici decorazioni per il cruscotto, ma il loro vero scopo sarebbe ingannare il sistema di monitoraggio del conducente delle Tesla

La fantasia delle persone non ha limiti e pare che alcuni possessori di una Tesla abbiano trovato un nuovo modo per ingannare i sistemi di sicurezza dell'auto. In particolare, quelli dell'Autopilot e della Full Sef Driving.

Una pericolosa creatività

Non è certamente un tema nuovo. In passato, per far credere alla vettura che il conducente è attento alla guida, alcuni automobilisti si sono inventati di tutto come l'applicazione di pesi al volante per ingannare l'Autopilot di Tesla e fargli credere che siano le mani umane ad applicare pressione. La lista degli esempi potrebbe essere comunque molto lunga ma questa volta c'è chi si è davvero superato. A quanto pare, utilizzando delle teste di bambole davanti allo specchietto retrovisore dove è presente la telecamera interna, sarebbe possibile ingannare i sistemi di sicurezza delle Tesla.

Ingegnosa, semplice ma molto pericolosa

A quanto pare, la soluzione per ingannare il sistema di monitoraggio delle auto elettriche di Elon Musk arriva dalla Cina. Sui siti di e-commerce cinesi si trovano diverse piccole teste di bambola in plastica, progettate per essere montate davanti allo specchietto retrovisore in modo da essere rivolte direttamente verso la telecamera interna della Tesla e farle credere che il conducente stia prestando attenzione quando le funzioni Autopilot e Full Self-Driving (Supervised) sono attive.

A tiny plastic doll head may have just exposed a major weakness in Tesla's self driving safety system.



Drivers in China are reportedly using them to trick the car into thinking they're watching the road. pic.twitter.com/BPYAClt270 — D Composites (@CompositesD) June 17, 2026

A seconda del personaggio famoso raffigurato e della fattura, hanno un prezzo che varia dai 10 ai 50 dollari (9-43 euro) e vengono commercializzate su alcuni siti web come ''decorazioni per il cruscotto''. Naturalmente, sono molto più di questo: servono a ingannare il sistema di monitoraggio del conducente di Tesla, che traccia la posizione della testa e i movimenti oculari per garantire che i conducenti mantengano lo sguardo sulla strada. Del resto, ricordiamo che Autopilot e la Full Self Driving sono comunque sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 dove il conducente deve sempre essere presente e pronto a intervenire.

A quanto pare, se la testa della bambola viene posizionata in modo tale che blocchi la visuale della telecamera interna che deve inquadrare il conducete, sarebbe sufficiente a soddisfare i requisiti di rilevamento del sistema.

Wow China is coming up with so many techniques to beat the FSD driver monitoring system. This one is new pic.twitter.com/bPW8QOso7f — John Ee (@heyJohnEe) June 5, 2026

Secondo Digital Trends, un proprietario di una Tesla Model 3 in Cina ha utilizzato una testa di una bambola con le sembianze di Dwayne Johnson e ha guidato per 30 minuti senza che si attivasse alcun allarme di sicurezza, mentre con una mano mangiava e con l'altra si filmava. Inutile dire quanto possa essere pericolsa una cosa simile.

E pare che siano stati trovati ulteriori modi per ingannare i sistemi di sicurezza delle auto. Wired informa che sempre in Cina c'è chi sta utilizzando fotografie posizionate davanti alla telecamera o piccoli schermi che riproducono in loop video di un volto umano che si muove in modo naturale.

Fonte: AutoBlog.com

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026