Nuova Tesla Model YL: ora il SUV è più lungo, più capiente e con autonomia da riferimento

La casa americana allarga la gamma Model Y con la versione a passo lungo e sei posti, più spaziosa e ricca di tecnologia. Adesso arriva negli USA, poi in altri mercati

Tesla lancia sul mercato statunitense la Model YL, una variante pensata per chi cerca maggiore abitabilità e più capacità di carico rispetto alla Model Y standard (guarda Tesla Model Y).

Più spazio per le famiglie

Il nuovo SUV della casa americana (guarda la homepage di Tesla Italia) nasce per soddisfare le esigenze delle famiglie che desiderano una terza fila di sedili rispetto alla versione a passo corto, prendendo il posto lasciato dalla più grande Model X, ormai uscita di produzione. Questo nuovo SUV elettrico mantiene la stessa impostazione della versione standard, confermandosi come una moderna BEV progettata per offrire comfort e praticità senza modificare il linguaggio stilistico della gamma.

Tesla Model Y passo lungo: di profilo si percepisca la maggiore lunghezza del SUV elettrico

Dimensioni maggiori e capacità di carico aggiuntiva

La nuova versione si distingue per le maggiori dimensioni complessive, sviluppate per incrementare l'abitabilità interna. Dopo il debutto in Cina, il modello destinato al mercato americano viene costruito nella Gigafactory del Texas. L'elemento tecnico più significativo è il passo di 3.040 mm, superiore di 150 mm rispetto alla Model Y tradizionale. La lunghezza totale raggiunge così 4,97 metri, mentre il tetto rialzato migliora lo spazio disponibile per la testa dei passeggeri. Anche il bagagliaio cresce sensibilmente, arrivando fino a 2.520 litri di capacità massima, valore che rende la vettura particolarmente adatta ai lunghi viaggi o al trasporto di oggetti ingpmbranti.

Tesla Model Y passo lungo: lungo 4,97 metri e con un passo di 3.04 metri per sei posti

Allestimento ricco e tecnologia di bordo

Al lancio la vettura è proposta esclusivamente nella versione AWD Premium Launch Series, dotata di sospensioni dedicate, ammortizzatori adattivi e cerchi da 19 o 20 pollici. L'abitacolo offre un display centrale da 16 pollici, affiancato da uno schermo posteriore da 8 pollici e da un impianto audio a 19 altoparlanti.

La dotazione comprende inoltre rivestimenti con inserti in pelle scamosciata, sedili anteriori riscaldabili e ventilati, oltre ai sedili della terza fila riscaldabili e regolabili elettricamente. Sul fronte della sicurezza non mancano airbag aggiuntivi e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Tesla Model Y passo lungo: i sedi sedili rivestiti in pelle collocati su tre file

Autonomia, ricarica e assistenza alla guida

La nuova Model YL integra il sistema di guida autonoma supervisionata Full Self-Driving, oltre al monitoraggio dell'angolo cieco, telecamere anteriori e all'intelligenza artificiale Grok. Tesla dichiara un'autonomia fino a 523 km nella configurazione a doppio motore.

Tesla Model Y passo lungo: l'autotelaio del SUV americano che assicura fino a 523 km di autonomia

Collegandosi a una colonnina rapida da 250 kW, il veicolo recupera 264 km in 15 minuti, rendendo più semplici anche gli spostamenti sulle lunghe percorrenze.Negli Stati Uniti la Model YL AWD Premium Launch Series è proposta a partire da 61.990 dollari, (54.144 euro al cambio attuale) un prezzo superiore di 12.000 dollari (10.480 euro) rispetto alla Model Y Premium AWD e di 4.000 dollari (3.494 euro) rispetto alla Model Y Performance. Tesla ha già confermato l'arrivo di ulteriori versioni della gamma in futuro. Dopo il debutto americano e la commercializzazione già avviata in altri mercati internazionali, l'attesa si sposta ora sull'Europa, dove il nuovo SUV a batterie dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/07/2026