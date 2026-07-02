Tesla, vendite in forte crescita nel Q2 2026: battute le stime degli analisti

Il secondo trimestre 2026 per Tesla è stato positivo in quanto la casa automobilistica ha consegnato oltre 480.000 vetture, battendo le previsione degli analisti. L'azienda di Elon Muusk ha infatti condiviso nella giornata di oggi i dati per quanto riguarda produzione e consegne del periodo aprile-giugno 2026. Complessivamente, sono state prodotte 451.758 vetture e consegnate 480.126.

Tesla si regge sulle Model 3 e Model Y

Come al solito Tesla non distingue tra Model 3 e Model Y mettendole insieme. Nel report c'è anche la voce ''altri modelli'' che sono la somma di Model S, Model X, Cybertruck e Semi. Dunque, nel secondo trimestre del 2026 sono state prodotte 442.936 Model 3 e Model Y e consegnate 467.762. Gli ''altri modelli'' hanno contribuito con 8.822 unità prodotte e 12.364 consegnate.

Tesla ha consegnato quindi 480.126 veicoli, con un aumento del 25% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente e circa 74.000 veicoli in più rispetto alle previsioni di Wall Street. Si tratta del miglior secondo trimestre di sempre per Tesla e della prima crescita delle consegne su base annua dopo due anni consecutivi di calo.

Tesla Model 3

A differenza dei trimestri precedenti, Tesla ha consegnato più veicoli di quanti ne abbia prodotti, riducendo le scorte. Si tratta di un'inversione di tendenza rispetto al primo trimestre del 2026, quando l'azienda aveva prodotto circa 50.000 veicoli in più.

Vendite in ripresa

Un risultato, quindi, migliore delle aspettative. Gli analisti avevano fissato un consenso di 406.024 consegne, con le stime più ottimistiche di Goldman Sachs e Barclays che arrivavano a circa 418.000-420.000 unità. Tesla ha superato anche le previsioni più ottimistiche di oltre 60.000 unità.

Come scritto in precedenza, il Q2 2026 diventa il miglior secondo trimestre di sempre per Tesla, superando i 466.140 veicoli consegnati nel secondo trimestre del 2023. Rimane comunque al di sotto del record assoluto dell'azienda di 497.099 consegne, stabilito nel terzo trimestre del 2025. Buone notizie, quindi, per l'azienda di Elon Musk.

Nel trimestre, Tesla ha inoltre installato 13,5 GWh di prodotti per l'accumulo di energia, con un aumento di oltre il 40% rispetto ai 9,6 GWh installati nel secondo trimestre del 2025. L'energia è stato uno dei settori di crescita più costanti per Tesla, sebbene il dato del secondo trimestre sia risultato leggermente inferiore ai circa 13,8 GWh previsti dagli analisti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/07/2026