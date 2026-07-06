Tesla Power Your Summer: test drive e demo della Full Self Driving in Italia

Volete provare la Full Self Driving di Tesla? La casa automobilistica ha lanciato in Italia il ''Power Your Summer''. Si tratta sostanzialmente di un tour che tra luglio e agosto toccherà ben 32 città del nostro Paese, dando l'opportunità alle persone di poter non solo provare le auto elettriche di casa Tesla ma di sperimentare l'utilizzo della Full Self Driving (FSD). Il tour ha già preso il via il 4 luglio con l'appuntamento di Capannori ma fino alla fine di agosto Tesla si recherà in molte città italiane o importanti località turistiche per mostrare la sua tecnologia. Come detto sono già oltre 30 le tappe confermate al momento e l'elenco degli appuntamenti confermati lo potete trovare cliccando qui.

Come effettuare i test drive e provare la Full Self Driving

Molto semplice, basterà recarsi nella pagina ufficiale dedicata al Power Your Summer e selezionare l'appuntamento preferito. A quel punto sarà sufficiente iscriversi lasciando i propri recapiti e selezionando il modello preferito da voler testare.

Attenzione, però, test drive a parte, la dimostrazione della Full Self Driving prevede la presenza di un responsabile Tesla al posto di guida. Si potrà quindi vivere l'esperienza dell'utilizzo della FSD da passeggero. Come sappiamo, questa avanzata funzionalità di assistenza alla guida non è stata ancora ufficialmente approvata in Italia e quindi è possibile effettuare solamente queste brevi dimostrazioni ma solo sotto la responsabilità diretta della casa automobilistica.

Tesla FSD

Ricordiamo, invece, che la FSD è già stata resa disponibile in altri Paesi dell'Unione Europa come i Paesi Bassi e il Belgio. L'obiettivo della casa automobilistica è ovviamente quello di renderla disponibile in tutto il Vecchio Continente. Al momento se ne sta ancora discutendo a livello UE ma come visto, alcuni Paesi hanno voluto accelerare i tempi, muovendosi in autonomia.

Intanto, in Italia si può solamente provare attraverso questi speciali test drive. I curiosi, comunque, potranno approfittare del Power Your Summer per testare le potenzialità dell'FSD.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/07/2026