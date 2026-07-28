Mercato auto usate 2026, in calo a maggio e la metà ha oltre 10 anni

Il mercato delle auto usate a maggio 2026 torna in negativo. Secondo il rapporto di UNRAE ci sono stati 444.625 trasferimenti di proprietà, pari a una flessione del 3,1% rispetto alle stesso mese dello scorso anno (458.876). I trasferimenti netti perdono il 6%, mentre le minivolture segnano un +0,8%. Guardando i dati da inizio anno è stato registrato un incremento dello 0,7% con 2.416.129 trasferimenti (+0,5% sul 2019 anno precedente alla pandemia).

Benzina protagonista e le auto con più di 10 anni sono il 49%

Andando ad approfondire il rapporto mensile sul mercato delle auto usate di UNARE, si scopre che a maggio 2026 il motore a benzina conferma la sua leadership con il 38,6% di market share (39% nei primi 5 mesi dell'anno). A seguire il diesel al 37,9% (38,2% nei 5 mesi). Le auto ibride si confermano in crescita come sul mercato del nuovo, toccando il 12,8% nel mese (12,2% in gennaio-maggio). Seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,5% e 2% nel mese (5,6% e 2% nei 5 mesi). BEV e Plug-in? Queste alimentazione salgono all’1,5% e 1,7% in maggio (1,4% e 1,6% nel cumulato).

Guardando invece i dati sull'azianità delle auto oggetto di trasferimento di proprietà, la quota di vetture con oltre 10 anni di anzianità guadagna 0,3 punti, al 49,1% (48,8% nel cumulato). Quella di auto da 6 a 10 anni perde 0,7 punti, al 16,7% (17,1% nel cumulato). Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 10,4% (10% nei 5 mesi); 12,6% la quota di auto da 2 a 4 anni (12,3% in gennaio-maggio), e 4,8% quella delle auto da 1 a 2 anni (4,4% nei 5 mesi). Le vetture fino a 1 anno salgono al 6,4% nel mese (7,4% nel cumulato). Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 23,8% a maggio, 1,2 punti in più dello stesso mese 2025.

Auto usate,nel 2025 Italia da record

Le minivolture a maggio 2026

Il diesel mantiene la leadership nel mese ma il market share cala al 40,4% (40,9% nei 5 mesi). Modelli a benzina in calo al 31,9% (32,4% in gennaio-maggio). Il Gpl si ferma al 5,3% nel mese e nei 5 mesi, mentre il metano non va oltre all’1,7% (stessa quota nel cumulato). In forte crescita le minivolture di auto ibride, al 15,6% nel mese, 15,3% nel cumulato. Le ibride plug-in e le elettriche guadagnano entrambe e si posizionano rispettivamente al 2,8% e al 2,3% di quota; nei primi 5 mesi rispettivamente al 2,4% e 2,0%.

Venendo all'anzianità delle auto oggetto delle minivolture, cede la quota dei veicoli con più di 10 anni, al 36,2% del totale (36,5% nei 5 mesi). In calo la fascia da 6 a 10 anni (al 19,2% nel mese e al 19,5% nel cumulato) e quella da 4 a 6 anni al 12,6% nel mese e 11,5% nel cumulato. In recupero la fascia da 2 a 4 anni (al 18,6%, 17,7% nei 5 mesi); quella da 1 a 2 anni sale al 7,4% (al 5,8% in gennaio-maggio), mentre sale al 6% quella fino a 1 anno. Nel complesso, le minivolture di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 32% a maggio, 1,7 punti in più dello stesso mese 2025.

[Immagine copertina realizzata con AI]

VEDI ANCHE

Tags