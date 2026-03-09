SAIC Z7 e Z7T: dove ti ho già visto? Le BEV cinesi sembrano una Porsche, ma costano un terzo

Fino a pochi anni fa l’industria automobilistica cinese era la migliore nel produrre automobili dal design simile (molto simile) ai modelli europei. Adesso le cose sono cambiate e gli “stilisti” asiatici hanno dato un’impronta differente ai veicoli. Che piacciano o no, di fatto, berline, SUV, ecc. hanno uno stile che non è più la fotocopia delle auto europee. Almeno, non sempre...

SAIC Z7 e Z7T: le BEV sportive dal design familiare

Infatti, come si dice, esiste l’eccezione che conferma la regola. Prendete il colosso SAIC (guarda la homepage di SAIC) che ha presentato un modello che ricorda un’auto 100% elettrica dal nobile “pedigree”, la Porsche Taycan.

SAIC Z7 e Z7 T: le nuove elettriche cinesi con design che si ispira alla Porsche Taycan

Dove ti ho già vista?

Si chiama Z7, ma c’è anche la Z7T nella versione shooting brake e sono nate da un progetto congiunto tra SAIC e Huawei. Se le guardate con occhio distratto, oggettivamente, fatichereste a distinguerle dalle Porsche.

Osservando il profilo, le analogie sono evidenti: tetto basso e arcuato, linea dei finestrini affusolata e spalle posteriori muscolose. Anche alcuni dettagli, come gli specchietti sottili, le maniglie a filo carrozzeria e la fascia luminosa posteriore a tutta larghezza, richiamano da vicino la sportiva elettrica tedesca (guarda la prova di Porsche Taycan Turbo S).

SAIC Z7 e Z7 T: design simile alle Porsche ma prezzo ridotto di un terzo

Berlina fastback e Shooting Brake

La Z7 è una berlina elettrica lunga circa cinque metri con carrozzeria di tipo fastback, progettata per offrire un look slanciato e sportivo. Accanto a lei trova spazio anche la Z7T, variante station wagon e caratterizzata da un tetto più lungo e da un portellone posteriore più verticale.

Le due auto condividono gran parte del design frontale e della tecnologia, ma la Z7T punta su una maggiore praticità e capacità di carico, mantenendo comunque un’estetica dinamica.

Tecnologia BEV e ricarica ultra rapida

Sotto il profilo tecnico, le nuove BEV di SAIC integrano il sistema di guida assistita Qiankun ADS di ultima generazione e la piattaforma costruttiva Tuling. Quest’ultima include sospensioni pneumatiche e un’architettura elettrica a 800 Volt, pensata per ricariche rapide.

Secondo i dati dichiarati, in condizioni ideali bastano circa cinque minuti di ricarica per ottenere autonomia sufficiente a percorrere fino a 200 km.

SAIC Z7 e Z7 T: piattaforma elettrica a 800V e ricarica di 200 km in cinque minuti

Prezzo competitivo, ma per ora no Europa

E se il design ricorda quello della Taycan, il prezzo previsto è molto più accessibile. In Cina la SAIC Z7 dovrebbe posizionarsi tra circa 250.000 e 350.000 yuan, ovvero tra circa 31.000 e 44.000 euro, poco di più per la versione shooting brake. Una cifra nettamente inferiore rispetto alla tedesca, che nel mercato cinese parte da circa 918.000 yuan (115.000 euro).

Non sappiamo se è previsto l’arrivo dei due modelli anche in Europa, ma i cinesi insegnano che non escludono nulla a priori. Voi cosa ne dite di queste due SAIC? Potreste pensare a una elettrica tanto simile alla Taycan? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/03/2026