BYD vola in Europa: MG è ancora prima, ma il sorpasso è vicino

Le case automobilistiche cinesi stanno gradualmente guadagnando terreno in Europa. Il mercato cinese è oramai saturo e quindi la produzione in eccesso deve essere esportata in altri mercati come quello del Vecchio Continente. I piani di crescita di alcuni marchi come BYD, Chery e MG sono particolarmente ambiziosi e i numeri palano chiaro dato che mostrano progressi decisamente importanti. A scattare una fotografia della crescita dei marchi cinesi in Europa ci ha pensato Felipe Muniz, noto analista automotive, che attraverso il suo account su Instagram ha pubblicato un'analisi in cui mostra le vendite e i tassi di crescita di queste case automobilistiche nel primo semestre del 2026.

Quanto emerge è molto interessante.

MG al primo posto ma BYD è pronta al sorpasso

Sebbene MG (Gruppo SAIC) sia ancora il marchio automobilistico cinese più venduto in Europa, BYD sta correndo molto più velocemente. I risultati del primo semestre mostrano MG in testa con 180.000 auto immatricolate, in aumento del 18% rispetto al primo semestre del 2025. Tuttavia, l'enorme crescita del 145% di BYD l'ha portata a sole 7.000 unità di distanza, con 173.000 unità vendute.

Se questa tendenza dovesse confermarsi anche nel secondo semestre del 2026, è probabile che alla fine dell'anno BYD passi in testa e diventi il marchio cinese più venduto in Europa. Tuttavia, BYD non è stata l'unica a crescere rapidamente. Omoda & Jaecoo, Gruppo Chery, ha venduto 124.300 unità con una crescita del 224%. Leapmotor, marchio che possiamo considerare del Gruppo Stellantis, si è classificata quarta, con un aumento del 569% a 55.700 unità.

Complessivamente, tra gennaio e giugno 2026, i marchi automobilistici cinesi hanno immatricolato in Europa 663.000 nuove auto, con un aumento del 107%, pari al 9,2% del mercato totale. Numeri davvero impressionanti che mostrano progressi rapidissimi nonostante l'UE abbia cercato di arginare l'onda delle case auto cinesi attraverso i dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina.

Dazi che sembra essere serviti a poco. I marchi censi stanno infatti spostando la produzione in Europa e contestualmente hanno puntato di più sui modelli Plug-in tanto che adesso alcune case auto europee stanno spingendo l'UE a istituire dazi sulla PHEV cinesi. Visto come sta evolvendo il mercato, probabilmente servirebbero a poco.

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