SAIC, la Spagna rassicura: via libera alla fabbrica MG in Galizia

MG è tra i marchi cinesi più dinamici in Europa. Come sappiamo, la casa automobilistica controllata dal Gruppo SAIC ha scelto la Galizia per la sua prima fabrica europea. I piani prevedono l'inizio della costruzione il prossimo anno con l'avvio delle attività nel 2028. Tutto bene? Non proprio perché negli ultimi giorni sono emerse alcune problematiche, tanto che è dovuta intervenire direttamente la Spagna rassicurando la casa automobilistica che la sua fabbrica si farà.

Problemi di sicurezza nazionale

Ma cos'è successo esattamente? Come racconta Reuters, i quotidiani spagnoli El Mundo ed El País hanno riportato lunedì che i servizi segreti spagnoli avevano avvertito, in rapporti interni, del rischio di spionaggio proveniente dall'impianto che dovrebbe essere costruito a 5 chilometri da Ferrol, un porto chiave per la marina spagnola e un punto di manutenzione per le navi che partecipano alle missioni NATO.

Secondo quanto riportato dai giornali, che citavano fonti militari, i funzionari temevano che la società cinese potesse ottenere informazioni sensibili sui movimenti quotidiani della marina. Insomma, erano stati sollevati dubbi su possibili problemi di sicurezza nazionale vista la presenza di una fabbrica di un costruttore cinese in un'area in cui si trova anche una base militare.

Quanto riportato dai giornali spagnoli ha ovviamente sollevato un polverone, costringendo il Ministro della Difesa a intervenire. Infatti, un portavoce del governo regionale galiziano ha dichiarato che il Ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, ha contattato martedì il presidente della regione galiziana per assicurargli il suo sostegno al progetto.

Il Ministero della Difesa è impegnato da mesi in negoziati con SAIC e non ha espresso ''alcuna preoccupazione in merito alla sicurezza''. Un portavoce del ministero della Difesa ha confermato tale posizione a Reuters, affermando che il progetto sarà soggetto all'approvazione di un Comitato per gli Investimenti Strategici, il quale potrebbe imporre delle condizioni su temi come la sicurezza.

La fabbrica di SAIC in Spagna

Secondo quanto raccontato dalla casa automobilistica un paio di mesi fa, una volta che l'impianto sarà andato a regime, dovrebbe essere in grado di garantire una produzione fino a 120 mila auto all'anno. La fabbrica sarà ovviamente molto importante per l'economia locale dato che dovrebbe andare a creare circa 2.000 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. Insomma, un impianto fondamentale per la crescita di MG in Europa ma anche importante per l'economia del Paese.

Fonte: Reuters

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