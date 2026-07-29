Zeekr 9X arriva in Europa: il maxi SUV da 897 CV sfida Audi Q9 e BMW X7

Zeekr 9X arriva ufficialmente in Europa. La casa automobilistica cinese ha infatti annunciato l'introduzione del suo maxi SUV premium sul mercato del Vecchio Continente. Modello che punta a entrare in diretta concorrenza con vetture del calibro della nuova Audi Q9 fresca di presentazione, della BMW X7 e della Mercedes GLS. I prezzi ancora non sono stati comunicati.

Lusso e tanto comfort per 6 persone

In Europa, la nuova Zeekr 9X sarà proposta esclusivamente in versione a 6 posti e sarà equipaggiata con un powertrain ibrido Plug-in, il sistema Super Hybrid di Zeek di cui parleremo poi. Lungo 5.239 mm e con un passo di 3.169 mm, il SUV si caratterizza per forme massicce, con un frontale dove troviamo un'ampia griglia verticale che ricorda un po' i modelli Rolls-Royce.

Zeekr 9X

Il lusso è la parola d'ordine per la 9X e non manca anche tanta tecnologia. Dietro al volante a 3 razze troviamo il quadro strumenti digitale, mentre la plancia è dominata da un doppio display da 16 pollici, il primo per le funzioni infotainment e il secondo per garantire al passeggero anteriore l'accesso a diverse funzioni dell'auto, anche quelle dedicate all'intrattenimento. Non mancano inoltre un head-up display da 47 pollici e un impianto audio Naim a 32 altoparlanti.

Zeekr ha inoltre dotato la vettura di sedili massaggianti sia nella prima che nella seconda fila. Per i passeggeri posteriori si può avere anche uno schermo da 17 pollici che scende dal tetto. Una volta abbassato lo schermo, si attivano le tendine parasole e il sistema di illuminazione ambientale interagisce con il film o il programma che si sta guardando, contribuendo a ricreare una vera e propria esperienza da home theatre.

Zeekr 9X, interni

Ma non è finita qui perché la seconda fila ospita anche un vano refrigerato e una coppia di display da 6,3 pollici per le informazioni su illuminazione, sedili, intrattenimento e climatizzazione. Per i rivestimenti troviamo materiali premium come la pelle nappa. Il SUV sarà proposto nelle colorazioni Crystal White, Lava Grey, e Onyx Black. Il vano bagagli offre un volume compreso tra 677 litri e 2.148 litri.

Motore Super Hybrid

In Europa, la nuova Zeekr 9X sarà equipaggiata con il sistema ibrido Super Hybrid di Zeekr, che abbina un motore a quattro cilindri da 2 litri a due motori elettrici. C'è quindi la trazione integrale. La potenza di sistema raggiunge quota 897 CV. Il sistema ibrido è abbinato a una batteria da 55,1 kWh che permette 179 km in elettrico.

Zeekr 9X

In ogni caso, grazie all'architettura a 900 V sarà possibile ricaricare ad altissima potenza. Dal 10 all'80% saranno sufficienti meno di 10 minuti. L'autonomia combinata elettrico + benzina arriva a 737 km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 4,1 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 240 km/h. La capacità di traino è pari a 2.000 kg.

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