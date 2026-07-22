Zeekr 7X: il record di drift le va su misura. Guarda il video

Quando pensi a un SUV elettrico di taglia media o grande, l'immagine più immediata è quella di un viaggio autostradale rilassante, tanta abitabilità e ricariche veloci. Difficilmente ti verrebbe da immaginarlo di traverso, immerso in una nube di fumo, mentre cerca di infilarsi in uno stretto passaggio con precisione millimetrica.

Eppure, per mettere in mostra la sua dinamica di guida e la reattività della gestione elettronica della trazione, Zeekr ha scelto un banco di prova decisamente spettacolare. Nel video qui sotto puoi vedere la Zeekr 7X conquistare un primato ufficiale Guinness World Record sul circuito di Yas Marina, stabilendo il record per il drift attraverso il passaggio più stretto mai affrontato da un'auto elettrica (e in assoluto).

Zeekr 7X nel Guinness World Record per il drift tra ostacoli più stretti

Un margine di appena 25 centimetri

L'impresa richiedeva di mantenere il veicolo in derapata costante attraversando un varco delimitato con soli 25 centimetri di tolleranza complessiva rispetto alla lunghezza della vettura. Il record precedente era di 36 cm, ottenuto da Chen Hongpeng (Cina) a Yongqing, Hebei, Cina, il 25 agosto 2016.

Al di là dell'abilità del pilota, un esercizio di questo tipo rappresenta uno stress test per il software di controllo. Gestire l'erogazione immediata della coppia elettrica su una massa importante mentre l'auto si intraversa richiede infatti una precisione millimetrica nella ripartizione della potenza sulle ruote e nella risposta del telaio.

Com'è fatta e come va nella guida reale

Se i numeri da stunt servono a far parlare la rete, la sostanza vera del modello emerge nella nostra prova su strada della Zeekr 7X, dove abbiamo analizzato se questo SUV abbia davvero le carte in regola per impensierire la concorrenza occidentale.

Sviluppata sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) del gruppo Geely, la 7X punta con decisione al segmento dei SUV premium, grazie all'architettura a 800V che consente di sfruttare la ricarica ultra-rapida ad alta potenza, passando dal 10% all'80% di carica in circa 10-15 minuti.

Nelle configurazioni bi-motore a trazione integrale, la potenza supera i 600 CV, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h nell'ordine dei 3,8 secondi e le sospensioni pneumatiche adattive riescono a bilanciare l'assorbimento delle asperità nella guida quotidiana con un rigido controllo dei movimenti cassa quando si alza il ritmo.

Completa il quadro un abitacolo rifinito con cura, che trae beneficio anche da una grande attenzione all'isolamento acustico e una dotazione tecnologica completa gestita dall'ampio schermo centrale. E come abbiamo visto, se decidessi di metterti a fare drifting in un parcheggio deserto, con moglie, figli, cane, suocera e bagagli al seguito, la Zeekr 7X non si tira indietro.

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