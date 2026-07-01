Zeekr Italia cambia guida: Lucio Tropea è il nuovo General Manager

A partire da oggi primo luglio, Zeekr ha una nuova guida in Italia. Si tratta di Lucio Tropea che ha assunto il ruolo di General Manager Zeekr Italia per guidare la crescita del marchio cinese sul nostro mercato. L'annuncio è stato dato da Jameel Motors che si occupa di distribuire i modelli Zeekr sul nostro mercato. Con l'arrivo di Tropea, Jameel Motors rafforza così la struttura dedicata alla casa automobilistica cinese.

Una lunga esperienza e grande focus sull'elettrico

Lucio Tropea può vantare una lunga esperienza nel settore automotive, avendo ricoperto anche ruoli che riguardano direttamente lo sviluppo della mobilità elettrica. Da Mercedes Italia (dal 2004 al 2015), dove ha lavorato nel settore delle auto usate, al primo passaggio in Smart Italia (dal 2015 al 2018 come Direttore Vendite), fino a Enel X con il ruolo di Head of Global Product Marketing e-Mobility (dal 2018 al 2021), dove ha contribuito alla strategia internazionale del gruppo su soluzioni di ricarica e servizi digitali per la transizione energetica. Dal 2021 a giugno 2026 è stato CEO di Smart Italia, un marchio che fa dell'elettrificazione il suo baricentro.

Il test della Zeekr X

La sfida di Zeekr al mercato italiano

Tropea adesso dovrà affrontare un'importante sfida e cioè quella di far crescere Zeekr sul mercato italiano, un marchio premium che ha tutte le carte in regola per farsi conoscere e apprezzare. Ecco le sue prime dichiarazioni successiva alla nomina.

Sono onorato di entrare a far parte di un gruppo che in pochi mesi ha dimostrato di saper affermarsi in Italia con una visione chiara sull'elettrico e di farlo nel modo giusto. Il mio percorso in questo settore è stato mosso più da convinzioni che da occasioni: la passione per i motori e per l'innovazione mi ha portato, passo dopo passo, fin qui. Jameel Motors ha la struttura e la visione industriale per fare davvero la differenza in questo mercato, ma ha anche qualcosa che non è scontato: un'identità fondata su valori autentici. Zeekr ha tutte le carte per diventare un punto di riferimento nel segmento premium dell'elettrico, e io non vedo l'ora di contribuire a questo percorso.

Grande soddisfazione anche da parte di Marco Santucci, managing director Jameel Motors per Geely e Zeekr che sulla nomina di Lucio Tropea ha commentato:

Con Lucio entra in Jameel Motors un manager che conosce a fondo la mobilità elettrica e il mercato italiano. Ma la ragione per cui siamo entusiasti di lavorare insieme va oltre il curriculum. Lucio condivide i valori su cui abbiamo costruito questa organizzazione, rigore, visione di lungo periodo, rispetto per le persone e per il mercato. In Jameel Motors crediamo che siano le persone a fare la differenza, e le persone lo fanno quando portano non solo esperienza, ma anche carattere. Lavoreremo a stretto contatto per accelerare il percorso di crescita di Zeekr, il nostro brand premium, in un momento in cui la profondità dell'ecosistema Geely-Zeekr comincia a essere davvero percepita dal mercato.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/07/2026