Zeekr guarda ai fuoristrada in chiave elettrica: nel mirino anche il mercato dei pickup

Zeekr, continua ad ampliare le proprie ambizioni oltre il mercato delle elettriche e delle ibride plug-in.

Dai SUV premium ai modelli più estremi

Il marchio del gruppo Geely, specializzato nel segmento premium e di lusso, sta infatti valutando un possibile ingresso nel mondo dei veicoli off-road, dei modelli fuoristrada e, in prospettiva, anche dei pickup. Al momento non esistono conferme su futuri modelli, ma l'ipotesi è stata illustrata dal vicepresidente Mars Chen durante una recente intervista riportata da Drive Australia (leggi l'interivsta al media australiano). La gamma attuale comprende modelli come 7X (guarda Zeekr 7X), 8X, 9X e la monovolume elettrica 009 (guarda Zeekr 009), proposte che hanno consolidato la presenza del marchio nel mercato BEV e delle vetture di fascia alta.

Zeekr: il brand cinese non pensa solo a SUV di lusso come l'8X ma anche a off-road e pickup

Le dichiarazioni di Mars Chen

Nel corso dell'intervista, Chen ha spiegato che: ''I SUV fuoristrada più estremi rappresentano sicuramente una direzione da seguire. Stiamo conducendo delle ricerche, ma creeremo un modello in stile Mercedes Classe G, con una forma squadrata? Non è ancora chiaro. Tuttavia, gli attuali SUV 9X e 8X non se la cavano male in fuoristrada. Forse non sono così estremi, ma hanno sicuramente delle buone capacità''. Se il progetto dovesse concretizzarsi, il nuovo SUV potrebbe confrontarsi con le proposte sviluppate da BYD, comprese quelle commercializzate con il marchio Denza in alcuni mercati.

Zeekr: la gamma odierna comprende anche il van lussuoso 009

Ipotesi pickup e possibile sfida a BYD

Nel corso dello stesso incontro con la stampa, Chen ha lasciato aperta anche la possibilità di entrare nel segmento dei veicoli commerciali leggeri.''Al momento stiamo discutendo internamente, è solo una discussione. Vogliamo ridefinire ogni segmento. Valuteremo quanto possiamo essere dirompenti se dovessimo entrare nel mercato'', ha dichiarato, riferendosi a un eventuale rivale del BYD Shark 6.

Zeekr: per adesso l'ammiraglia del brand è il maxi sport utility 9X

La 9X resta il modello di punta

In attesa di eventuali sviluppi, il vertice della gamma resta la 9X, proposta esclusivamente con tecnologia ibrida plug-in. Il design richiama un mix tra una Rolls-Royce Cullinan e una Range Rover, mentre la versione d'ingresso abbina un quattro cilindri turbo 2.0 a due motori elettrici per una potenza complessiva di 885 CV. È prevista anche una variante con tre motori elettrici capace di sviluppare oltre 1.380 CV, confermando la volontà del costruttore di presidiare il vertice del mercato delle prestazioni elettrificate.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/07/2026