Nissan Tekton, il SUV compatto derivato dalla Dacia Duster debutta in India

Nissan ha svelato un nuovo SUV compatto, il Tekton, sviluppato e prodotto in India sulla stessa base della Dacia Duster (guarda Dacia Duster), commercializzata in alcuni mercati anche con il marchio Renault.

Design ispirato al Patrol

Il progetto prende ispirazione dall’iconico Nissan Patrol, dal quale eredita alcuni richiami stilistici, soprattutto nella zona anteriore, pur mantenendo un'identità propria. Secondo quanto affermato da Nissan stessa, il Tekton ''trae ispirazione dal design del Patrol, combinando una solida presenza da sport utility, proporzioni imponenti e inconfondibili elementi stilistici Nissan per creare una presenza su strada audace e sicura''.

Il design conserva la silhouette della Duster, ma introduce un frontale ridisegnato caratterizzato da una griglia di maggiori dimensioni, prese d'aria verticali e dettagli che rafforzano l'impatto visivo. Completano l'estetica i cerchi in lega da 18 pollici, mentre al posteriore spiccano gruppi ottici LED con una nuova firma luminosa.

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Dimensioni compatte e abitacolo premium

Con una lunghezza di 4.348 mm, la Tekton si inserisce nel segmento dei SUV compatti offrendo proporzioni equilibrate e una capacità di carico adeguata all'impiego quotidiano. L'abitacolo riprende l'impostazione della Duster ma propone finiture dedicate e combinazioni cromatiche esclusive.

Il sistema multimediale è affidato a uno schermo da 10,1 pollici, affiancato da una strumentazione digitale da 10,25 pollici. Gli allestimenti superiori includono anche tetto panoramico, ricarica wireless, portellone elettrico e sedili ventilati. Sei airbag sono previsti di serie, mentre le versioni più ricche dispongono di ADAS di livello 2.

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Motori turbo e prezzi

La Tekton utilizza la piattaforma CMF-B condivisa dall'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. La gamma motori comprende un tre cilindri turbo benzina da 101 CV, disponibile con cambio manuale a sei rapporti, e un quattro cilindri turbo da 163 CV, abbinabile anche a una trasmissione automatica doppia frizione. L'offerta parte dall'allestimento Visia, proposto all’equivalente di circa 9.600 euro, mentre la versione di punta Tekna+ raggiunge circa 17.000 euro.

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Destinazione internazionale

Prodotta nello stabilimento di Chennai grazie alla collaborazione tra Nissan e Renault, la Tekton è destinata all'esportazione in 50 mercati, con particolare attenzione a Medio Oriente e Africa.

Al momento, tuttavia, non è prevista la commercializzazione in Europa, dove il costruttore continuerà a puntare su una gamma differente per il segmento dei SUV compatti.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/07/2026