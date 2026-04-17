Nissan Qashqai e-power 2026: prova del SUV elettrico che non devi ricaricare

Nuova Nissan Qashqai e-power 2026: 205 CV, silenziosità da elettrica e consumi record. Scopri interni e caratteristiche di guida

Il SUV compatto più venduto d'Europa si aggiorna dove conta davvero: sotto al cofano. La terza generazione della Qashqai ha già ricevuto un restyling nell'aprile 2024, con frontale ridisegnato ispirato all'Ariya, nuovi gruppi ottici, elementi cromati satinati e cerchi ridisegnati, ma la vera novità del 2026 è il sistema e-power di nuova generazione.

Il powertrain è stato completamente riprogettato: motore termico 1.5 turbo tre cilindri tutto nuovo, migliore isolamento acustico, potenza massima portata a 205 CV e rumorosità in abitacolo ridotta di 5,6 dB. L'efficienza termica raggiunge il 42% grazie alla combustione STARC, un brevetto Nissan per massimizzare la miscelazione aria-carburante, e alla tecnologia ''cold spray'' per le sedi valvole, mentre il turbocompressore più grande consente di viaggiare a regimi più bassi in autostrada.

Il risultato dichiarato: consumi ed emissioni in calo del 12%, autonomia WLTP oltre 1.200 km. Sulla carta è convincente. Vediamo com'è nella realtà.

Il nuovo sistema 5-in-1 del motore e-Power 2025

Provo la Nissan Qashqai e-power 2026 nella sua veste migliore, nell'allestimento Tekna+ con rivestimenti in pelle Premium e una dotazione che ha tutto di serie, anche il tetto in cristallo definito panoramico non a sproposito.

Non a sproposito ha anche senso definire premium l'abitacolo, più di quanto abbia senso definire tali gli interni di alcune tedesche blasonate. La plancia è un bel pezzo, razionale e ben disegnata, con un cruscottino di pulsanti fisici per la climatizzazione, rifinita con plastiche che soddisfano vista e tatto, oltre che impreziosita dalla fascia che corre da parte a parte rivestita in Alcantara, come i pannelli porta. Le bocchette centrali sono forse troppo incassate e non riesco a dirigere il flusso climatizzato verso l'alto come vorrei.

Il posto di comando mi piace molto. Mi piace la posizione di guida, il sedile è ben disegnato, mi avvolge bene e con un supporto solido per la schiena; ha anche la funzione massaggio che è un po' meccanica e violenta se non regolo bene intensità e velocità. La seduta è sufficientemente bassa per i miei gusti, con una ottima triangolazione tra sedile, pedali e volante.

Il volante è il mio pezzo preferito, sia per la forma con il giusto diametro, la giusta impugnatura e i comandi funzionali sulle razze ma, soprattutto, per tutto quanto gli è collegato. A partire dal servosterzo elettrico fino alla geometria di sterzo e avantrreno: il peso sul volante perfetto in manovra (dove trovo anche un diametro di sterzata contenuto) come in velocità e la sensibilità ottima mi consentono di impartire con facilità i giusti comandi per affrontare le curva, con l’avantreno sempre preciso e fedele a seguire la traiettoria.

Il tetto panoramico della Nissan Qashqai e-Power

A rendere piacevole la percorrenza delle curve c'è anche l'assetto, né rigido né morbido, confortevole su buche e avvallamenti pur con i cerchi da 20'' di serie per l'allestimento Tekna+, ma solido in curva anche quando spingo un po'. Tra le curve apprezzo ancora una volta l'anima elettrica dell'e-power, con la fluidità omogenea e la prontezza della propulsione che mi fanno pennellare le curve con precisione, senza stress per me e i miei ospiti.

L'unico comando con cui non riesco a trovare un buon feeling è il freno, troppo pronto e poco modulabile per il mio piede. Lo utilizzo poco, però, perché attivo la modalità e-Pedal che mi piace molto. È vero che per chi non l'ha mai usata risulta contronatura tenere premuto il pedale del gas anche per frenare, ma una volta fatta l'abitudine è molto comodo e credo massimizzi la rigenerazione se ben utilizzato. Non arresta completamente la Qashqai e va riattivato a ogni accensione, così come la modalità ECO.

Nissan Qashqai e-power nella sua ultima evoluzione è il vero anello di congiunzione tra auto elettrica e auto termica. Come altri super ibridi, questa credo sia la vera soluzione ecosostenibile alla mobilità di oggi. È un full hybrid dotato di un motore elettrico da 190/205 CV alimentato da una piccola e leggera batteria da 2,1 kWh, con un 1.5 tre cilindri turbo, ora con una turbina più grande, che ha la sola funzione di ricaricarla. I suoi 158 CV e 237 Nm non arrivano mai direttamente alle ruote.

E, quando il tre cilindri si avvia, lo fa in grande silenzio: ho sempre la sensazione di viaggiare su un'auto 100% elettrica. Ho sempre sostenuto che, o hai un motore termico che per sound, erogazione e prestazioni offre emozioni, oppure, se l’alternativa è un termico ruvido e magari svogliato, preferisco tutta la vita un motore elettrico, brillante, pronto e silenzioso.

Scelgo la modalità ECO: con 190 CV e 311 Nm elettrici ho tutto quanto mi serve per una guida veloce e agile, oltre che efficiente. Quando serve, utilizzo il tasto Driving Mode sul tunnel centrale come un tasto Boost: passo in Sport con un clic e i 205 CV e i 330 Nm disponibili in questa modalità escono all'istante.

Nissan Qashqai e-Power 2026, vista laterale

Il super ibrido di Qashqai evita però l’impiccio della ricarica e con consumi davvero ridicoli: con un pieno (55 litri) si possono percorrere più di 900 chilometri senza farsi mancare nulla, come nel mio caso, ma si possono superare tranquillamente i mille chilometri con una guida attenta e senza fretta.

Ho viaggiato con famiglia a pieno carico tra città, autostrada da esodo e strade di collina con 5,3 l/100 km; ho affrontato lo stesso percorso al ritorno con passo decisamente più spedito con 6,3 l/100 km, traguardo che riesco a raggiungere anche in città. Risultati paragonabili a quelli di un buon diesel moderno ed efficiente. Nella sua prova in anteprima, Emanuele ha registrato punte di 3,4 l/100 km, oltre 29 km/l, meglio dei 4,5 l/100 km dichiarati in scheda tecnica.

Il bagagliaioVolante e strumentazione della Nissan Qashqai e-Power 2026

E, a proposito di famiglia, nei suoi 442 centimetri di lunghezza massima la Nissan Qashqai ha contenuto tutto senza problemi: oltre ai posti comodi per tutti, anche il bagagliaio ha fatto la sua parte. Ho utilizzato tutto il volume a disposizione abbassando il piano di carico alla soglia minima e ho contenuto tutti i bagagli della mia famiglia esigente in fatto di spazio quando si viaggia senza dover disturbare la cappelliera (rigida).

La plancia della Nissan Qashqai e-Power 2026

Vale la pena comprarla?

Nella noia autostradale del mio viaggio mi sono immerso in considerazioni personali: la comprerei? Non sono particolarmente affascinato dallo stile, ma per quanto mi ha offerto ci penserei seriamente. Ho tanto spazio rispetto ai suoi ingombri ed è un ottimo compromesso tra auto posteggiabile e auto da viaggio, e non soltanto per il rapporto ingombri/abitabilità.

Consuma pochissimo in tutte le situazioni, è silenziosa e comoda anche dopo 5 ore e mezza di ingorghi senza staccarsi dal sedile, mi ha offerto la sensazione di trovarmi a bordo di un'auto di qualità che non fa economie per farmi sentire a mio agio, ed è davvero piacevole da guidare in ogni situazione.

Trovo perfettibile il suo sistema di guida assistita proPilot, umanizzabile il massaggio dei sedili anteriori e peccato che per soli 2 g/km di CO₂ in più rispetto alla soglia ammessa non entri gratis nell'Area C milanese.

Non è regalata, si parte da 38.100 euro fino ai 43.100 euro della Nissan Qashqai e-power Tekna+ che ho provato. La dotazione di serie è in tutti i casi piuttosto ricca rispetto al prezzo e, grazie al configuratore per Nissan Qashqai si può modulare la scelta prezzo/dotazione.

Un investimento importante che rende disponibile un buon ventaglio di alternative, anche dotate di un super motore ibrido come l’e-power, in questo caso soprattutto di origine cinese. Rispetto alla concorrenza cinese la differenza di prezzo è spesso sensibile ma, per quanto i produttori abbiano fatto passi da gigante, sulla Qashqai una differenza di sostanza e qualità è ancora avvertibile.

Motore termico 1.5 turbo benzina 3 cilindri (solo generatore) Potenza elettrica 190 CV (ECO/Normal) / 205 CV (Sport) Coppia elettrica 311 Nm (ECO/Normal) / 330 Nm (Sport) Batteria 2,1 kWh Trazione Anteriore 0-100 km/h 7,6 s (Sport) Consumo WLTP 4,5 l/100 km Emissioni CO₂ 102 g/km Autonomia WLTP oltre 1.200 km Capacità serbatoio 55 litri Lunghezza 4.425 mm Bagagliaio fino a 504 litri

Nissan Qashqai e-Power 2026, i sedili anteriori

Allestimento Prezzo Acenta 38.100 € N-Connecta 40.600 € N-Design 43.100 € Tekna 43.100 € Tekna+ 47.100 €

Come funziona il sistema e-power? È un ibrido in serie: le ruote sono mosse esclusivamente dal motore elettrico. Il motore termico 1.5 turbo tre cilindri non è mai collegato alle ruote — serve solo da generatore per ricaricare la batteria e alimentare il motore elettrico. Il risultato è una guida fluida e silenziosa come quella di un'auto elettrica, senza necessità di ricarica alla colonnina.

Quanto consuma realmente la Qashqai e-power 2026? Il dato WLTP dichiarato è 4,5 l/100 km. Nei test reali i consumi variano tra 3,4 l/100 km su percorso misto favorevole e 6,3 l/100 km su autostrada con guida sostenuta. In uso misto famiglia — città, autostrada e strade di collina — si attestano intorno a 5,3–5,5 l/100 km.

Quanti km fa con un pieno? Con il serbatoio da 55 litri si percorrono agevolmente oltre 900 km in uso normale. Con guida attenta e percorsi favorevoli si superano i 1.000 km. L'autonomia WLTP dichiarata è oltre 1.200 km.

Si deve ricaricare alla colonnina? No. La batteria da 2,1 kWh si ricarica esclusivamente in modo autonomo, tramite il generatore termico e la frenata rigenerativa. Non è previsto né necessario alcun collegamento a una presa o colonnina.

Qual è la differenza tra modalità ECO e Sport? In ECO e Normal il motore elettrico eroga 190 CV e 311 Nm. In modalità Sport sale a 205 CV e 330 Nm, con lo 0-100 km/h in 7,6 secondi. Il cambio tra le modalità avviene tramite il tasto Driving Mode sul tunnel centrale.

Su quali allestimenti è disponibile l'Alcantara in abitacolo? Gli inserti in Alcantara su plancia, braccioli e consolle centrale sono presenti a partire dall'allestimento N-Design, e sono inclusi anche su Tekna e Tekna+.

Il tetto panoramico è di serie o optional? Il tetto in cristallo panoramico è di serie sull'allestimento Tekna+. Sugli altri allestimenti non è incluso nella dotazione standard.

Quanto costa la Nissan Qashqai e-power 2026? Il listino parte da 38.100 € per l'allestimento Acenta e arriva a 47.100 € per il Tekna+.

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Pubblicato da M.A. Corniche, 03/05/2026