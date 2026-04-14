Ecco la nuova Nissan Juke, design senza compromessi per il crossover elettrico

Il nuovo modello sarà lanciato nella primavera del 2027 e potrebbe condividere la meccanica con la rinnovata Nissan Leaf

Questa è la nuova Nissan Juke. La casa automobilistica ha svelato il nuovo crossover elettrico, almeno il design del nuovo modello dato che ancora nulla è stato detto sulla meccanica. Nemmeno gli interni sono stati fatti vedere. In ogni caso, adesso possiamo farci un'idea più precisa della terza generazione della Juke che sarà lanciata nel corso della primavera del 2027. Il nuovo modello sarà molto importante per la strategia di crescita della casa automobilistica e sarà prodotto a Sunderland, nel Regno Unito.

Ecco come sarà la nuova Juke

La terza generazione della Nissan Juke è stata svelata in Giappone durante l'evento ''Nissan Vision'' e poggerà sulla piattaforma CMF-EV, la stessa utilizzata per la rinnovata Nissan Leaf. La Juke si è sempre messa in luce per il suo design molto personale e la terza generazione enfatizza ulteriormente questo aspetto, con un look che richiama quello del concept Hyper Punk del 2024. Modello che strizza l'occhio quindi ai giovani e l'obiettivo è quello di avvicinare ancora più clienti come racconta Clíodhna Lyons, Vice President Product, Services & Marketing Strategy di Nissan.

Juke è da sempre sinonimo di design audace e di volontà di sfidare le convenzioni. Con questa terza generazione, portiamo questo spirito nell'era elettrica. Essendo la nostra prima Juke completamente elettrica, ci aiuterà a raggiungere nuovi clienti e ad ampliare la scelta all'interno della nostra gamma elettrificata.

Come accennato all'inizio, non ci sono ancora specifiche tecniche. Visto l'utilizzo della piattaforma CMF-EV, si prevede che la nuova Juke elettrica possa disporre dei medesimi powertrain della rinnovata Leaf con batterie da 52 kWh o 75 kWh, autonomia fino a oltre 600 km e una potenza fino a 217 CV. Ci sarà comunque modo di scoprirlo dato che al debutto ufficialmente manca ancora diverso tempo. In ogni caso, anche se la meccanica sarà probabilmente la stessa, ci sarà un diverso setup di telaio e assetto per enfatizzare il carattere più dinamico della Juke. Inoltre, Nissan ha accennato al fatto che il nuovo modello disporrà della ricarica bidirezionale e in particolare della tecnologia Vehicle-to-Grid.

Rimane anche l'attuale Juke

Nissan aveva già anticipato in passato che con la nuova Juke, l'attuale modello non sarebbe andato in pensione. Arriva adesso un'ulteriore conferma che la Juke ibrida continuerà a essere proposta sul mercato, probabilmente in una versione aggiornata.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026