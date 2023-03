Still Fast, Still Furious: (ri)vendesi la GT-R Skyline di Paul Walker

Sempre una grande emozione fare conoscenza con un'attrice di Hollywood. Pazienza se non ha il dono della parola. Avrà altre qualità. Tutte le curve al posto giusto, certo. E poi, un suo linguaggio lo sa pure esprimere. Bando alle ciance, la Nissan Skyline GT-R (R34) guidata dal compianto Paul Walker in Fast & Furious 4 può ora diventare la tua invidiatissima accompagnatrice. Partecipa all'asta Bonhams di fine aprile, e vedi se trovi l'ispirazione (e i quattrini) per una proposta di fidanzamento.

CIAK, SI GUIDA Rifinita nell'iconica verniciatura Bayside Blue, fu l'auto scelta da Walker nel quarto episodio della serie (2009). I fan della saga se la ricorderanno mentre si fa largo tra le strade trafficate di Los Angeles mentre combatte una BMW M5 E39 e una Nissan Silvia. In una corsa clandestina, ovvio.

AI SUOI ORDINI Grande estimatore della R34, Walker stesso svolse un ruolo importante nello sviluppo e nelle modifiche di questo particolare esemplare, costruito nel 2000 e a suo tempo importato dal Giappone negli Stati Uniti come kit car da Kaizo Industries. Sotto la guida del celebre attore, Kaizo modificò anche i piccoli dettagli. Tipo i fendinebbia posteriori, con la lente rossa originale sostituita da una bianca. Inoltre il paraurti Nismo Version II, le minigonne laterali, il cofano East Bear, le ruote Volk Racing RE30 da 19 pollici. Naturalmente, l'input di Walker andava oltre le questioni estetiche: la nostra Skyline presenta così anche un nuovo intercooler Turbonetics montato frontalmente, uno scarico Nismo NE-1, un roll-bar personalizzato e un rinforzo in titanio ARC. La pressione di sovralimentazione venne infine aumentata fino a raggiungere quota 550 cv. A sua volta, la maneggevolezza venne migliorata grazie al montaggio delle molle ribassate Nismo e ai freni Rotora con pinze a sei pistoncini nella parte anteriore e una configurazione a quattro pistoncini nella parte posteriore.

NEI PANNI DI PAUL All'interno, il volante di serie è stato sostituito con un modello più sportivo con finiture Momo in Alcantara, mentre i sedili posteriori sono stati eliminati in nome del risparmio di peso. Abbiamo quindi una biposto, a bordo della quale gli occupanti devono peraltro incatenarsi ai sedili da corsa personalizzati OMP con cinture di sicurezza a cinque punti. Qualche concessione al comfort pure esiste: la Skyline ''Walker Edition'' ha ricevuto uno schermo Sony e un head-up display. Dulcis in fundo, il sedile è ancora oggi nella posizione di guida ideale di Walker, mai più spostato dalla lì dalla fine delle riprese.

LA FUORILEGGE Terminata la sua carriera di attrice, la Skyline di Fast & Furious ha avuto una esistenza burrascosa, con la US Border Force che ha sequestrato l'auto a causa del fatto che non venne mai venduta ufficialmente negli Stati Uniti. Pochi anni dopo, nel 2012, l'auto è stata finalmente rilasciata e spedita in Germania, dove risiede da allora, in bella mostra al Motorworld di Monaco di Baviera.

ADOTTAMI Non è in realtà la prima volta che la GT-R forse più famosa in assoluto viene messa in vendita: nel 2022, era stata offerta da un altro venditore. A quanto pare, nessun accordo venne mai raggiunto. Forse a causa del suo prezzo? A tal proposito, Bonhams non fornisce una stima, ma a giudicare dalle precedenti vendite di GT-R R34 Skyline, un esemplare dal simile brackground cambierà casa solo dietro somme principesche. Per dovere di cronaca, l'asta si svolge dal 28 aprile al 5 maggio 2023 a Bruxelles. Che ti costa, sparare una cifra?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/03/2023