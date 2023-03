Un tabù infranto tira l'altro. Tocca a Nissan GT-R EV? Quel video...

Uno alla volta, i miti della propria giovinezza crollano come birilli. Nemmeno a farlo apposta, a pochi giorni dalle voci di una conversione di Subaru STI in una sigla, STe, già di per sé piuttosto esplicita, tocca ora a un altro mostro sacro sottoporsi alla tortura dell'elettrochoc? Nissan, come noto, si prepara ad elettrificare GT-R. Mentre è in corso lo sviluppo di una GT-R a propulsione ibrida, spunta però un progetto ancor più drastico. Che cosa può significare, R32 EV, se non la metamorfosi definitiva in supercar 100% elettrica? Guarda il video YouTube sino alla fine (è breve breve).

TUTTO COMINCIÒ COSÌ La clip caricata da Nissan sui propri social media mostra la parte posteriore di una GT-R R32 Skyline che dapprima dà voce al suo motore turbo a 6 cilindri, per poi spiazzare l'utente chiudendo il video con la scritta ''R32 EV'' su minaccioso campo nero. Sul tema, il Costruttore ha persino lanciato un mini-sito web ad hoc, suggerendo che altri teaser seguiranno nel futuro prossimo.

GT-R R32 EV: cosa dobbiamo aspettarci?

L'ENTUSIASTA Traducendo dal giapponese la descrizione a margine del video, l'idea sarebbe figlia di un ingegnere unitosi a Nissan mosso proprio dall'ammirazione per la GT-R. ''Voglio costruire un'auto più emozionante, aggiungendo l'ultima tecnologia di elettrificazione nella quale sono coinvolto alla mia auto preferita'', sostiene l'anonimo ingegnere. E a quale tecnologia farebbe riferimento?

ARIYA DOCET? In mancanza di indizi concreti, la nostra immaginazione non può che richiamare la configurazione a doppio motore di Nissan Ariya. Cioè una soluzione la quale, con gli upgrade del caso, applicata a Nissan GT-R suona adatta. Almeno, in termini numerici. La variante più potente di Ariya sviluppa infatti 394 CV, ben di più della GT-R R32 originale (l'edizione costruita nel periodo 1989-1994), il cui 6 cilindri in linea bi-turbo da 2,6 litri si fermava (per così dire) a quota 280 cv.

Per GT-R elettrica, il powertrain di Ariya bimotore?

ELECTROMOD? Non è chiaro se l'iniziativa di trasformare GT-R in una supercar elettrica sia un progetto ''una tantum'', un esercizio tecnico per dimostrare ciò che è possibile ottenere quando si combinano auto leggendarie con la tecnologia moderna. Oppure, se dietro il teaser si nasconda invece un investimento su più larga scala. Su un orizzonte a breve scadenza, vada per la prima ipotesi. Prima, tocca a GT-R Hybrid. Anche se, un giorno o l'altro, con buna pace dei suoi fan, anche un'icona come lei non sfuggirà alle dure leggi della transizione ''green''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/03/2023