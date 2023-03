Nissan, la promessa: ibride al prezzo delle termiche entro il 2026

Si chiama ''X-in-1'' e suona come gelida formula matematica. La sigla puoi anche dimenticartela, il risultato invece dovrebbe restare impresso a fuoco nella nostra mente. Perché se i calcoli di Nissan sono esatti, presto le ibride del marchio costeranno come le corrispondenti versioni a benzina. ''Presto'', significa entro il 2026. Quindi Qashqai e-Power allo stesso prezzo di Qashqai mild hybrid? Terremo d'occhio i listini.

L'UNIONE FA LA FORZA Durante un seminario tecnico (i cui contenuti sono ben riassunti nel video qui sotto), Nissan ha mostrato i progressi del processo di sviluppo della catena cinematica dei suoi veicoli elettrificati. Processo secondo il quale i componenti dei rispettivi powertrain delle auto elettriche al 100% e dei modelli con sistema e-Power saranno condivisi e modularizzati, fino a raggiungere un risparmio sui costi di produzione del 30% rispetto ai livelli del 2019.

TUTTO-IN-1 Il nuovo approccio si sdoppia su due paradigmi: il cosiddetto modello ''3-in-1'' si applica alle EV e raggruppa i componenti di motore, inverter e riduttore in un unico blocco, mentre il prototipo ''5-in-1'' è pensato per le ibride e semplicemente aggiunge al precedente un generatore e un moltiplicatore (vedi figura sotto).

OSSESSIONE COSTI In questo modo tutte le trasmissioni elettrificate, indipendentemente dalla loro destinazione finale, possono essere assemblate sulla stessa identica linea di produzione. Non serve specificare che tale soluzione consente una sensibile ottimizzazione dei costi. La sfida più avvincente, oltre alla riduzione dei prezzi per le EV (altro tema sempre più all'ordine del giorno), è appunto quella del ''pareggio'' tra modelli e-Power e modelli termici, o a tasso di elettrificazione minimo (mild hybrid).

BREAK EVEN POINT Attualmente, in Italia Nissan Qashqai 1.5 e-Power parte da 37.250 euro, rispetto ai 31.520 euro - a parità di allestimento - per Qashqai 1.3 benzina mild-hybrid. Entro i prossimi tre anni, il divario di prezzo potrebbe dunque venire annullato o quasi, anche se da Tokyo non specificano se l'obiettivo verrà eventualmente raggiunto anche attraverso una correzione al rialzo dei prezzi delle ibride ''soft'', comunque destinate a recitare un ruolo sempre più marginale.

L'ELETTRICO AL POTERE Già, perché del piano a lungo termine Nissan Ambition 2030, come ricordato dal Senior Vice President Toshihiro Hirai (foto sopra), in realtà l'ibrido leggero non fa parte. In cantiere, entro quella scadenza, 27 nuovi modelli ad alto tasso di elettrificazione, dei quali 19 con tecnologia full electric, e il resto in veste e-Power. Cioè ibride, con una marcia in più: e-Power, recita lo slogan, è ''l'elettrico che va a benzina'', e mai claim pubblicitario fu più onesto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/03/2023