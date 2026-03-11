Ecco Nissan X-Trail 2026. Più elettrica? No, ma più Google

Evoluzione estetica e nuovo infotainment Google Auto. Niente plug-in hybrid come negli USA: sempre ibrida e-Power (e forse mild hybrid)

Venticinque anni non sono pochi e Nissan lo sa bene: X-Trail è uno di quei modelli che invecchiano come il vino buono, migliorando ad ogni millesimo.

Il restyling 2026 non è una rivoluzione, è qualcosa di sottile, ma all'apparenza efficace: un affinamento deciso di tutto ciò che già funzionava, con aggiunte pensate per fare la differenza nel quotidiano. Non parliamo solo di Google Automotive.

Qui il video reveal, poi si entra nel dettaglio.

Fuori: muscoli più in vista

Il frontale è il primo a parlare. La calandra V-Motion si allarga, si pulisce, acquista presenza scenica.

Cerchi da 19 pollici in diamantato, modanature in nero lucido su paraurti, passaruote e specchietti: l'X-Trail smette i panni del SUV bonario e si mette in posa. Due nuove tinte – Universal Blue e Baja Storm – con configurazioni bicolore completano il quadro.

Nissan X-Trail 2026, due nuovi colori

Dietro, i nuovi gruppi ottici LED full-width tirano le fila di un design più coerente e ''contemporaneo''.

Dentro: più lusso, più ''avventura''

Pelle trapuntata color castagna, rivestimento del tunnel in finto legno raffinato, sedili anteriori e posteriori riscaldati: l'abitacolo si imbottisce di materiali che parlano di qualità, senza urlare.

Nissan X-Trail 2026, gli interni

La seconda fila scorrevole 40/20/40 è la solita ancora di salvezza per chi deve caricare sci, passeggini e tutto il campeggio insieme. Il sistema audio BOSE a 10 altoparlanti è infine l'optional a cui resistere sarà difficile.

Tecnologia: fai posto a Google

È la novità forse più significativa: il NissanConnect integra per la prima volta (su X-Trail) Google built-in.

''Hey Google, accendi i sedili riscaldati'', e il gioco è fatto, senza toccare nulla. Aggiornamenti over-the-air, Play Store, meteo in tempo reale, Maps, etc.

Su Nissan X-Trail 2026 debutta Google Auto

Il Monitor Around View 3D aggiunge otto angolazioni camera, visuale ''cofano invisibile'' per le manovre impossibili e T-Junction View agli incroci ciechi.

Il ProPilot Assist diventa infine più fluido, più umano, meno robotico. Sostiene Nissan.

e-Power, sempre elettrica non-alla-spina

A differenza del fratello Usa Nissan Rogue, niente ibrido plug-in, Il cuore resta lo stesso: tecnologia ibrida e-Power con motore elettrico sulle ruote e nessuna necessità di ricarica esterna.

Nissan X-Trail 2026 sempre ibrida e-Power

La versione 2WD ha sempre 204 CV, la versione 4WD con e-4ORCE tocca i soliti 213 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 7 secondi e traina fino a 1.800 kg. Silenzioso, reattivo, efficiente: 5,7 l/100 km nel ciclo WLTP.

Anche benzina mild hybrid, come la X-Trail pre-facelift? Non è citata nel comunicato, ma potrebbe aggregarsi strada facendo.

N-Trek: per chi non conosce il divano

Una menzione per la variante N-Trek, la più esplicita: inserti ''magma red'' ovunque, tappezzeria CellCloth impermeabile, tappetini in gomma nel bagagliaio, tetto panoramico elettrico.

X-Trail N-Trek, interni a prova di pioggia

Chicca per i cercatori di easter egg, una piccola sagoma del Monte Fuji nascosta sul portellona: l'avventura è anche nei dettagli.

Quando esce, quanto costa

Nuova Nissan X‑Trail sarà ordinabile da aprile 2026, con prime consegne in concessionaria a giugno. Risentiamoci al più presto per i prezzi (oggi si parte da 41.100 euro per la e-Power e da 38.300 euro per l'ibrida soft).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/03/2026