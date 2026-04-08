Nissan Juke Pulse: nuovo allestimento top di gamma tra stile e tecnologia

Interni in similpelle, sistema audio Bose e illuminazione ambientale; disponibile con motori benzina e Full Hybrid

Nissan Juke Pulse è il nuovo allestimento top di gamma del crossover giapponese che si caratterizza per una dotazione di serie più ricca. Disponibile con motorizzazioni benzina e Full Hybrid, per il mercato italiano bisognerà pazientare ancora un po' dato che non sono ancora stati annunciati i prezzi.

Nissan Juke Pulse

Esterni e interni

Nuova Juke Pulse si riconosce innanzitutto per la presenza di cerchi aerodinamici da 19 pollici con inserti in Ocean Deep, il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori in nero a contrasto con la carrozzeria che può essere nelle tinte Ocean Deep, Pearl White e Ceramic Grey. Inoltre, al centro del tetto spicca una grafica ispirata alle onde sonore con il nome Pulse integrato nella grafica.

La personalizzazione continua anche all'interno dell'abitacolo dove troviamo rivestimenti in similpelle blu scuro su cruscotto, la console centrale e i pannelli delle portiere. Non mancano nemmeno inserti di colore nero lucido intorno alle bocchette dell'aria, ai comandi del climatizzatore, alle portiere e al meccanismo di sollevamento del sedile del passeggero. Juke Pulse si basa sull'allestimento N-Connecta e in più troviamo, tra le altre cose, illuminazione ambientale e un sistema audio Bose.

Nissan Juke Pulse

Motori

Come accennato all'inizio, la nuova Nissan Juke Pulse si potrà avere con motorizzazioni benzina e Full Hybrid. Più nello specifico, si potrà quindi scegliere tra il motore 1.0 benzina DIG-T da 114 CV e 200 Nm di coppia, disponibile con cambio manuale oppure automatico, o il Full Hybrid da 143 CV, 353 Nm di coppia e una batteria da 1,3 kWh.

Per questa versione del crossover giapponese è disponibile anche un completo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida che permette di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2. Presente pure l'Around View Monitor a 360°, che garantisce una guida sicura in tutte le condizioni.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026