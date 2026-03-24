Nissan Z si aggiorna ma in Europa rimane ancora un sogno: per la Nismo c'è una sorpresa

Da noi in Europa è solamente un sogno ma in alcuni mercati è ancora possibile divertirsi alla guida della Nissan Z che continua ad evolvere. Facciamo un piccolo passo indietro. La casa automobilistica giapponese aveva presentato la Fairlady Z rinnovata in Giappone all'inizio di quest'anno. Adesso, la nuova sportiva è pronta ad arrivare sul mercato degli Stati Uniti. Il debutto ufficiale del modello aggiornato è atteso al Salone dell'Auto di New York che aprirà i battenti la prossima settimana, con l'arrivo nelle concessionarie previsto per quest'estate. E per chi aspetta la nuova versione Z Nismo c'è una bela sorpresa perché arriva il cambio manuale.

Ecco come cambia, le novità

Nissan Z

Con il nuovo Model Year, la coupé giapponese sfoggia un nuovo frontale caratterizzato da un paraurti ridisegnato che presenta forme più morbide. Si nota poi la presenza di una nuova griglia dove sono presenti una barra in tinta con la carrozzeria e inserti orizzontali. Le modifiche apportate, secondo Nissan, contribuiscono a ottimizzare il flusso d'aria, riducendo contestualmente la portanza e la resistenza aerodinamica. Ci sono poi altre modifiche più di dettaglio come i nuovi cerchi forgiati da 19 pollici con razze nere. Per gli allestimenti Sport e Performance si potrà scegliere la nuova vernice ''Shinkai Green Pearl Metallic'' in abbinamento a un tetto in colore ''Super Black''.

Pure gli interni hanno subito alcuni aggiornamenti. Ad esempio, sia la Performance che la Nismo propongono adesso il pad per la ricarica wireless degli smartphone con il supporto allo standard Qi2. Inoltre, la versione Performance sarà offerta con nuovi rivestimenti color cuoio. Il resto non cambia e quindi all'interno della Nissan Z troviamo un quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment da 8 o 9 pollici a seconda della versione. L'impianto audio a sei altoparlanti è di serie, mentre le versioni Performance e Nismo possono contare su di un sistema Bose a otto altoparlanti.

Ancora più sportiva e arriva il cambio manuale sulla Nismo

Nissan Z

Le novità del nuovo Model Year non sono solamente estetiche. Nissan ha introdotto un nuovo serbatoio del carburante, progettato per mantenere costanti i livelli della benzina anche mentre si affrontano curve ad alta velocità, come quando si è in pista. Nissan Z Performance adotta anche nuovi ammortizzatori che contribuiscono a migliorare lo smorzamento delle vibrazioni, con una conseguente guida più fluida. E per la più sportiva Nissan Z Nismo arriva, come detto all'inizio, un cambio manuale a 6 rapporti. Le modifiche non si limitano alla trasmissione: la Nismo è dotata di nuovi freni anteriori con dischi in ghisa-alluminio a due pezzi derivati ​​dalla GT-R. Nissan ha rivisto pure il setup delle sospensioni e dello sterzo. Il motore V6 biturbo da 3 litri della Nismo continua a erogare 313 kW / 426 CV e 520 Nm di coppia. Invece, le versioni Sport e Performance offrono 298 kW / 406 CV e 474 Nm. I nuovi prezzi per il mercato americano non sono stati comunicati.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/03/2026