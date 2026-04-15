Nissan rilancia: X-Trail 2027 sarà il perno della sua crescita globale

Il prossimo modello cambia stile, conferma la tecnologia ibrida e-Power e introduce nuove funzioni AI per assistenza e comfort

Presentata in anteprima durante il piano Re:Nissan a Yokohama, la Nissan X-Trail 2027 rappresenta uno dei modelli strategici per il costruttore giapponese.

Nuovo corso per il SUV giapponese

Il nuovo SUV dovrebbe debuttare nel corso del 2027 e avrà un ruolo centrale nei principali mercati internazionali. Le prime immagini mostrano un deciso cambiamento stilistico rispetto a oggi: frontale con ampia griglia trapezoidale e DRL integrate, fari sottili a LED e linee più tese rispetto all’attuale generazione. Anche la zona posteriore appare più robusta, con una presenza su strada più marcata (guarda Nissan X-Trail 2026).

Nissan X-Trail 2027: svelato il SUV giapponese con nuovo design e inedita tecnologia

Piattaforma aggiornata e motore ibrido evoluto

Sotto la carrozzeria dovrebbe restare l’architettura CMF-CD, evoluta per integrare sistemi di ultima generazione. Il cuore tecnico sarà il nuovo sistema E-Power, tecnologia di Nissan (guarda la hompeage di Nissan Italia) che definisce come un ''ponte'' verso l'elettrico puro e utilizza il motore termico come generatore per alimentare la batteria e i motori elettrici di trazione.

Questo schema ibrido consente una guida fluida e pronta, con il vantaggio di non richiedere ricariche esterne. Per il prossimo anno sono attesi progressi in efficienza, silenziosità e prestazioni complessive.

Nissan X-Trail 2027: sistema AI Drive basato sull'intelligenza artificiale

Debutta l’assistenza con AI Drive

Tra le novità più rilevanti ci sarà il sistema AI Drive, basato su intelligenza artificiale, sviluppato per rendere più intuitivi i dispositivi di assistenza alla guida. L’obiettivo è migliorare sicurezza, comfort e capacità di adattamento alle diverse condizioni di marcia. Con queste caratteristiche, la nuova X-Trail punta a rafforzare la presenza del marchio in un segmento sempre più competitivo.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/04/2026