Nissan: spuntano i teaser di una nuova Skyline

Dopo 14 anni di attesa, il mito si risveglia. Nissan stuzzica gli appassionati con le prime immagini di quella che definisce una ''heartbeat model'': prestazioni, precisione e il piacere di guida di una volta. Ma sarà davvero l'erede che sogniamo?

Mettiti comodo, perché questa è una di quelle notizie che accelerano il battito cardiaco a chiunque sia cresciuto a pane e Gran Turismo. Erano quattordici anni che in casa Nissan non si sentiva parlare seriamente di una nuova Skyline.

Oggi, finalmente, il silenzio è stato rotto: la Casa di Yokohama ha confermato che il nuovo capitolo è in arrivo, descrivendolo come un modello ''al cardiopalma'', capace di rimettere al centro le prestazioni e quel carattere tutto focalizzato su chi sta dietro al volante.

Nissan Skyline GT-R R34, 3/4 anteriore

Il ritorno del re (o quasi)

La Skyline non è solo un’auto, è un’istituzione. Pensa che la sua storia inizia nel lontano 1957, quando il marchio Nissan non aveva ancora messo ufficialmente la firma sul progetto.

Il mito vero, però, è esploso nel 1969 con la terza generazione, quella che ha visto nascere la leggendaria sigla GT-R. Da lì in poi, è stata un’ascesa continua: dalle iconiche R32, R33 e R34, la Skyline ha saputo declinarsi in mille salse, non sempre necessariamente estreme, ma sempre con un’anima ben distinta.

Nuova Nissan Skyline 2026, teaser della fiancata

Cosa ci dicono i teaser

Prima di stappare lo champagne, però, facciamo un attimo di ordine. Cosa vediamo, quindi, in queste prime immagini rubate all'oscurità? I teaser giocano sporco, tra ombre e sfocature, ma alcuni dettagli sono inconfondibili.

L'anteriore sembra affilato, aggressivo, pronto a fendere l'aria, e porta impresso chiaramente un logo inedito. I fari posteriori sono inconfondibilmente quelli circolari che richiamano immediatamente il DNA delle Skyline e dell'ultima GT-R.

La fiancata, però, pare disegnata con tratti leggeri, per uno stile che potrebbe richiamare più le Skyline R32, R33 e R34, che non la GT-R. Ma cosa ci sarà sotto?

Nuova Nissan Skyline 2026, teaser delle luci posteriori

Cosa aspettarsi

I teaser dimostrano che qualcosa bolle in pentola, in quel di Yokohama, e solo pochi giorni fa Ponz Pandikuthira, boss della pianificazione Nissan per il Nord America, aveva annunciato l'arrivo imminente di una Nissan GT-R R36.

In quell'occasione, Pandikuthira aveva lasciato intendere che la nuova Skyline avrà un motore V6 biturbo ibrido basato sul mitico VR38: niente elettrico puro, fortunatamente. Ma aveva anche preannunciato tempi lunghi: gli annunci concreti non dovrebbero arrivare prima del 2028 e la nuova R36 verrà messa su strada verso la fine del decennio.

Ma chissà che proprio le anticipazioni di Pandikuthira e il fermento generato tra i fan non abbiano convinto Nissan a fornirci al più presto qualche elemento in più: i teaser che vedi qui potrebbero essere un primo segnale.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/04/2026