Nissan crede nel fotovoltaico: in futuro meno ricariche e più autonomia

La casa giapponese collauda pannelli solari sul SUV Ariya e sulla kei car Sakura: autonomia in crescita e meno ricariche grazie all’energia del sole

All’inizio dell’anno, Nissan ha avviato test su una Aryia (guarda nuova Aryia 2026) equipaggiata con pannelli fotovoltaici, ottenendo risultati concreti in condizioni reali.

Nissan Ariya: test su strada e autonomia extra

Durante una giornata soleggiata, il sistema ha garantito fino a 22 km aggiuntivi di autonomia, mentre in contesti urbani come Barcellona si stimano circa 18 km giornalieri.

I dati raccolti indicano incrementi variabili a seconda della latitudine, dai 10 km di Londra ai 21 km di Dubai, con benefici tangibili anche su base annuale. Secondo gli ingegneri, questa tecnologia può ridurre la necessità di ricaricare dalla rete elettrica, con una diminuzione stimata tra il 35% e il 65% delle soste alle colonnine. Un viaggio di prova lungo ben 1.550 km ha dimostrato che un pendolare potrebbe passare da 23 a sole 8 ricariche annue. Il progetto nasce in collaborazione con Lightyear, società olandese innovatrice nel campo della mobilità solare (guarda la homepage di Lightyear) e prevede l’integrazione di moduli solari su 3,8 metri quadrati della carrozzeria.

Nissan: la casa giapponese pensa ai pannelli fotovoltaici per aumentare l'autonomia elettrica

AoSolar Extender: il fotovoltaico diventa mobile

Accanto alla Ariya, la Casa giapponese ha presentato al Salone di Tokyo 2025 l’innovativo AoSolar Extender, installato sulla citycar Sakura. Il sistema, montato sul tetto, si estende automaticamente quando l’auto è parcheggiata, fungendo anche da parasole.

La struttura è progettata per adattarsi alle condizioni ambientali, ritraendosi in caso di vento o prima della marcia. La potenza generata può raggiungere circa 500 W, contribuendo sia all’efficienza energetica sia al comfort interno. Il design integra anche pannelli fissi che continuano a produrre energia durante il giorno, migliorando l’efficienza complessiva senza impattare sull’aerodinamica del veicolo.

Nissan: dettaglio del pannello fotovoltaico estensibile sul tetto della kei car Sakura

Verso la produzione e nuove prospettive energetiche

I dati raccolti mostrano che molti utenti di kei car percorrono distanze limitate quotidianamente. In questo scenario, l’energia prodotta dai pannelli potrebbe coprire interamente il fabbisogno di mobilità, eliminando la necessità di collegarsi alla rete.

Non si tratta solo di un esercizio tecnologico: Nissan ha confermato la produzione in futuro del sistema. L’obiettivo è rendere il fotovoltaico una soluzione concreta per ridurre costi e impatto ambientale, aprendo la strada a una nuova generazione di veicoli elettrici sempre più autonomi.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/05/2026