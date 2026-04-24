Torna Nissan Terrano, ma non farti strane idee (per ora)

A Pechino Nissan rispolvera un nome che ai nostalgici farà tremare il labbro superiore: Terrano. Solo che, spoiler, non è il Terrano che ricordavi.
Nissan Terrano PHEV concept, Auto China 2026
Il concept mostrato ad Auto China 2026 è un SUV plug-in da 429 cavalli, costruito su ossatura body-on-frame e imparentato con un pick-up sviluppato con Dongfeng. Insomma: altro che compact SUV anni Duemila, qui si punta dritti alla zona Land Cruiser.
Nissan Terrano PHEV concept, motore plug-in da 429 CV
Il powertrain dovrebbe ricalcare quello del Frontier Pro PHEV cinese: 1.5 turbo + motore elettrico, per un totale di 800 Nm. E l’estetica non è da meno: frontale verticale, fari LED, ganci di traino, rock sliders, ruota di scorta esterna, ok-il-look-è-giusto.
Accanto al Terrano, Nissan mostra un'altra concept car: Urban SUV PHEV è il nome generico di un esercizio di stile più cittadino, tutto superfici lisce, specchietti digitali e maniglie invisibili. Pensato per i giovani cinesi, dicono loro. Per TikTok, diciamo noi.
La notizia vera? Il Terrano arriverà anche fuori dalla Cina. L’Urban SUV, chissà. Per ora, godiamoci il ritorno di un nome storico, anche se sotto la pelle è cambiato praticamente tutto. E non è detto che ''fuori dalla Cina'' significhi ''Italia''.
Nissan Terrano PHEV concept: quando e dove arriverà?