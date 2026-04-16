Voci su di una possibile intesa tra Nissan e Chery per la produzione a Sunderland

Dopo le voci di Stellantis su di un possibile accordo con Dongfeng, con la casa cinese che potrebbe venire a produrre le sue auto in Europa presso alcuni stabilimenti del Gruppo sottoutilizzati, adesso arrivano indiscrezioni su di una possibile intesa simile tra Nissan e Chery. Secondo quanto riporta il Financial Times, il costruttore giapponese avrebbe avviato colloqui con il marchio cinese per la produzione di auto nello stabilimento Nissan a Sunderland, nel Regno Unito.

Secondo quanto riporterebbero le solite fonti ben informate sui fatti, l'impianto inglese di Nissan opererebbe a circa il 50% della sua capacità. L'arrivo delle auto di Chery permetterebbe di migliorare il tasso d'utilizzo di questa fabbrica. Il sito dispone di linee di produzione separate in edifici diversi, il che facilita la condivisione con eventuali altre case automobilistiche. Il rapporto aggiunge che la casa automobilistica giapponese avrebbe avuto colloqui con numerose altre aziende riguardo all'utilizzo di Sunderland. Questo significa che un'eventuale intesa con Chery potrebbe anche non concretizzarsi.

Nissan Sunderland

Si cerca un aiuto dalle case auto cinesi

Rivali sul mercato ma possibili alleate sul piano industriale. Anche altre case automobilistiche come la già citata Stellantis, oltre a Ford e Volkswagen, starebbero discutendo di possibili intese con marchi cinesi in merito all'utilizzo della capacità produttiva inutilizzata negli stabilimenti europei, a causa della domanda stagnante e degli elevati costi di produzione. Tornando a Nissan, secondo quanto racconta il Financial Times, la casa giapponese avrebbe rifiutato di commentare queste discussioni. Anche Chery non ha voluto commentare.

Vedremo quello che succederà. L'impianto di Sunderland è molto importante per il Regno Unito con circa 6.000 lavoratori. Grazie all'introduzione della nuova Leaf, il tasso produttivo è risalito e il prossimo anno è previsto l'arrivo della Juke elettrica che dovrebbe dare un ulteriore impulso alla produzione complessiva della fabbrica. Tuttavia, ci sono dubbi sul futuro a lungo termine di questo impianto dato che Nissan sta portando avanti un massiccio piano di ristrutturazione che prevede tagli ai posti di lavoro in tutto il mondo, oltre a chiusure di fabbriche.

Sul fronte opposto c'è invece Chery che in Europa sta crescendo molto rapidamente grazie al successo di marchi come Omoda & Jaecoo. Non possiamo poi non ricordare che all'inizio di quest'anno, Chery ha raggiunto un accordo per l'acquisto dello stabilimento di produzione di Nissan in Sudafrica. L'azienda cinese possiede anche uno stabilimento a Barcellona, ​​acquisito sempre dai giapponesi.

Fonte: Financial Times

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026