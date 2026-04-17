Nissan scalda i motori: al Salone di Pechino due concept BEV che anticipano il suo futuro

Alla rassegna cinese il costruttore presenterà due show car: un SUV dalla forte ispirazione off-road e un crossover dal design che sembra vicino alla nuova Leaf

Dopo le numerose novità viste a New York, Nissan (guarda la homepage di Nissan Italia) si prepara a essere protagonista anche al Salone dell'Auto di Pechino con una serie di modelli inediti.

Futuro in vetrina

La Casa giapponese porterà due prototipi che segnano un ulteriore passo nella strategia dedicata a elettrificazione e tecnologie intelligenti. Le concept car in questione confermano che l’approccio di Nissan è quello di mostrare al pubblico la sua direzione stilistica e tecnica dei prossimi anni.

Nissan al Salone dell'Auto di Pechino: il concept di un modello off-road elettrico estremo

SUV estremo e suggestioni XTerra

Il primo modello appare come un mezzo da fuoristrada estremo, con impostazione robusta e dettagli votati all’avventura. Il frontale è definito da fari sottili, il logo “Nissan” illuminato, paraurti massiccio, luci supplementari sul cofano e pneumatici generosi.

L’assetto rialzato e il portapacchi lasciano intuire una forte vocazione off-road. Le proporzioni ricordano la futura XTerra, un modello che ha avuto molto successo negli Stati Uniti, anche se il frontale chiuso fa propendere per una possibile alimentazione elettrica. Diversamente dal SUV atteso nel 2028, questo studio potrebbe rinunciare ai tradizionali motori V6 o alle varianti ibride previste per il modello di serie.

Nissan al Salone dell'Auto di Pechino: la show car di un crossover con design ispirato alla Leaf

Crossover urbano dal richiamo Leaf

Il secondo prototipo resta più misterioso, ma mostra linee tipiche di un crossover moderno. I gruppi ottici sembrano ispirati alla nuova Leaf (guarda Nissan Leaf), mentre il frontale potrebbe adottare un profilo di tipo “Shark Nose”. Completano il quadro il tetto leggermente inclinato e uno spoiler posteriore, elementi che suggeriscono un’impostazione sportiveggiante. Con questi due esempi, Nissan conferma così la volontà di presidiare segmenti diversi con prodotti innovativi e fortemente riconoscibili. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/04/2026