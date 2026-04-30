A volte ritornano: nuova Nissan Primera? Sì, ma tutta è un'altra storia

Riaffiora un nome storico. Ma nelle Filippine. E su una EV che è lunga quasi 5 metri (ma l’operazione nostalgia funziona sempre)

Hai letto bene: dopo vent’anni di silenzio, si torna a parlare di Nissan Primera. Sì, ma non devi aspettarti una riedizione romantica della berlina che vinceva nelle serie Turismo anni ’90 (oltre che a vendere in centinaia di migliaia di esemplari).

Nissan Primera, quella ''vera''

No, è una cosa un po' diversa. Un po'... molto diversa. Un po' come nuova Nissan Terrano, esatto.

Scopre CarScoops che, in base a un brevetto del Department of Energy filippino, nuova Primera sarà una grande berlina elettrica… cinese. O meglio: una Dongfeng Nissan N7 con il logo Primera sul portellone, perché il rebranding è l’arte del tutto è possibile.

Nuova Nissan Primera, alias Nissan N7 ''rebadge''

Le dimensioni sono da segmento “quasi‑ammiraglia”: 4,93 metri di lunghezza e 2,91 m di passo. Sotto il cofano, un motore elettrico da 215 CV e 305 Nm, abbinato a una batteria da 60 kWh che promette 500 km di autonomia. Numeri identici alla N7 d’ingresso, giusto per non creare equivoci.

Anche dentro, tutto lascia pensare a un fedele copia‑incolla: plancia minimal, maxi‑schermo da 15,6 pollici, atmosfera da EV cinese contemporanea.

Nissan N7/Primera, gli interni

Discrepanze con l'originale a parte: Nissan Primera is back? Nissan non conferma né smentisce. Semmai, già dichiarò che la N7 sarà esportata fuori dalla Cina. E nelle Filippine, a quanto pare, hanno deciso che “Primera” suona meglio di “N7”.

Per ora, inoltre, il revival riguarda solo quel mercato. Ma il nome ha ancora un certo peso anche in Europa, oltre che in Asia. Chissà che Nissan non decida di sfruttare la nostalgia anche altrove. Chissà.

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/05/2026