Nissan Ariya 2026, debutta il restyling: ecco come cambia. Non arriverà in Italia

Nissan Ariya 2026 è realizzata in edizione limitata e al momento non è prevista la sua commercializzazione in Italia

Debutta il restyling della Nissan Ariya con il Model Year 2026. La casa automobilistica ha presentato ufficialmente questo importante aggiornamento del suo crossover elettrico che comunque già avevamo visto dato che era stato mostrato alla fine di ottobre 2025 al Japan Mobility Show di Tokyo. Le novità sono diverse e non si limitano ad alcuni ritocchi al design. C'è però una cosa importante da dire: Nissan Ariya 2026 è realizzata in edizione limitata e per il momento non è prevista la sua commercializzazione in Italia.

Nissan Ariya 2026

Le novità della Nissan Ariya 2026

Partiamo dalle novità di design che si concentrano prevalentemente davanti, con un frontale che è stato ridisegnato. Spiccano nuovi fari a forma di V e il nuovo pannello frontale in tinta con la carrozzeria, con richiami alla nuova Leaf. Ritocchi anche al paraurti. Con il facelift, Nissan ha reso disponibili anche cerchi da 19 e 20 pollici di nuovo disegno, che combinano elementi in alluminio e resina. Le novità continuano poi all'interno dell'abitacolo dove è presente la nuova console centrale che è stata rivista per aumentare lo spazio a disposizione per riporre oggetti, fino a 3,2 litri, e integrare il caricatore wireless da 15 W.

Novità anche dal punto di vista della tecnologia. Infatti, debutta un nuovo sistema infotainment dotato della piattaforma di Google che consente un'esperienza di connettività migliorata sia all'interno che all'esterno dell'auto. Miglioramenti anche al setup dell'assetto grazie alla messa a punto ottimizzata delle sospensioni, con l'obiettivo di offrire una maggiore stabilità, vibrazioni ridotte e un'esperienza di guida più fluida, in particolare sui lunghi viaggi. Non manca nemmeno un completo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida.

Nissan Ariya 2026

Non sono state fornite informazioni su eventuali novità sul fronte del powertrain. Comunque, Nissan Ariya 2026 offre un sistema di ricarica bidirezionale, compatibile con la funzione Vehicle to Load (V2L) per poter alimentare dispositivi elettrici esterni con l'energia della batteria di trazione. A seconda della versione, in corrente continua il crossover può ricaricare fino a una potenza di picco di 130 kW. In corrente alternata, invece, fino a 11 kW.

Nissan Ariya 2026

In Italia ancora la ''vecchia'' Ariya

Il nuovo modello non arriverà quindi in Italia. Dunque, la gamma italiana del crossover è disponibile in 3 allestimenti.

ENGAGE , versione di ingresso, è equipaggiata con batteria da 63 kWh e trazione 2WD, con 217 CV di potenza, coppia pari a 300 Nm, velocità massima di 160 km/h e autonomia fino a 404 km.

, versione di ingresso, è equipaggiata con batteria da 63 kWh e trazione 2WD, con 217 CV di potenza, coppia pari a 300 Nm, velocità massima di 160 km/h e autonomia fino a 404 km. ADVANCE è la versione intermedia, con due opzioni di batteria 63 kWh o 87 kWh e trazione 2WD, con potenza fino a 242 CV, coppia pari a 300 Nm, velocità massima di 160 km/h e autonomia fino a 533 km.

è la versione intermedia, con due opzioni di batteria 63 kWh o 87 kWh e trazione 2WD, con potenza fino a 242 CV, coppia pari a 300 Nm, velocità massima di 160 km/h e autonomia fino a 533 km. EVOLVE è il top di gamma, equipaggiata con batteria da 87 kWh e trazione 2WD o e‑4ORCE 4WD, con potenza fino a 306 CV, coppia fino a 600 Nm, velocità massima fino a 200 km/h e autonomia fino a 509 km.

I prezzi partono da 42.500 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/05/2026