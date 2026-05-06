Nissan taglierà 900 posti di lavoro in Europa. Riviste le attività della fabbrica di Sunderland

Nissan sta portando avanti un ampio piano di ristrutturazione che adesso è stato esteso anche alle attività europee. Infatti, la casa automobilistica ha annunciato un riassetto delle sue attività nel Vecchio Continente. Tra le misure previste, anche il taglio di 900 posti di lavoro, pari a circa il 10% del totale. L'attuale organico di Nissan in Europa comprende circa 9.300 lavoratori. Stando a quanto riferisce un portavoce dell'azienda, i tagli si concentreranno sui ruoli impiegatizi e di magazzino. L'obiettivo del piano di ristrutturazione dell'azienda è quello di ridurre i costi e rendere le attività più sostenibili e redditizie. Proprio per tale motivo, le misure non si limiteranno alla riduzione dell'organico.

Infatti, la casa automobilistica ha deciso di ottimizzare la attività dell'impianto di produzione di Sunderland, nel Regno Unito.

Nissan Sunderland

Come cambiano le attività di produzione a Sunderland

L'obiettivo è quello di massimizzare l'utilizzo dell'impianto inglese. Per tale motivo, Nissan accorperà le due linee di produzione in una sola. Ricordiamo che in questa fabbrica si producono Qashqai, Juke e Leaf. L'impianto è comunque sottoutilizzato e da tempo si parla infatti della possibilità che possa arrivare un'altra casa automobilistica a utilizzare le linee produttive. Il nome circolato è quello di Chery come abbiamo riportato alcuni giorni fa. Nulla al momento è stato detto ma visto che Nissan fa sapere che sta cercando assieme ai sui partner di massimizzare l'utilizzo dell'impianto, appare chiaro che in arrivo ci possano essere novità in tal senso. Non rimane che attendere ulteriori annunci.

Oltre ai licenziamenti, il portavoce di Nissan Europa ha dichiarato che la casa automobilistica sta valutando altre mosse in Europa, tra cui il passaggio a un modello di distribuzione gestito da importatori partner in alcuni mercati (quelli del Nord Europa). Inoltre, pare che si sarà anche un ridimensionamento del magazzino dei ricambi che si trova a Barcellona.

Insomma, Nissan continua con il suo piano di ristrutturazione voluto dal CEO Ivan Espinosa che servirà per rilanciare il marchio giapponese. Purtroppo, anche in Europa alcune delle misure previste prevedono una riduzione della forza lavoro, una notizia sempre poco piacevole da riportare.

Fonte: Reuters

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/05/2026