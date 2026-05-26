Nissan GT-R, Nismo apre il primo centro restauro fuori dal Giappone

Nismo esce dal Giappone: aprono i primi centri ufficiali per il restauro ufficiale delle Nissan Skyline GT-R R32, R33 e R34

Aprirà nel 2026 il primo Nismo Performance Center fuori dalla madrepatria. Tecnici certificati e ricambi originali per rimettere a nuovo le vecchie Nissan GT-R R32, R33 e R34. Ma per adesso resta lontano dall'Europa.

Dove si trova il primo Nismo Performance Center fuori dal Giappone

Fino ad oggi, se avevi la fortuna di possedere una Nissan Skyline GT-R classica e volevi un restauro certificato a regola d’arte, il Giappone era l'unica vera destinazione.

Adesso, però, le cose stanno per cambiare, anche se dovrai comunque guardare parecchio lontano. Nissan ha infatti confermato che l'Australia sarà uno dei primissimi mercati ospitare i Nismo Performance Center ufficiali.

Se conosci un po' la geografia degli appassionati, la scelta non ti sorprenderà: a differenza degli Stati Uniti, dove le GT-R storiche arrivavano col contagocce tramite canali paralleli, in Australia le varie generazioni di Skyline sono state vendute regolarmente attraverso la rete ufficiale della Casa. Il che giustifica l'investimento.

Linea diretta con la Omori Factory

Il primo di questi centri specializzati aprirà i battenti nella seconda metà del 2026 a Ferntree Gully, una concessionaria situata a circa tre quarti d’ora da Melbourne.

Non pensare alla solita officina autorizzata che espone un cartello sportivo: questo polo sarà un vero e proprio cordone ombelicale con la sede centrale di Nismo in Giappone.

Significa che potrai avere accesso diretto ai componenti del catalogo Heritage (quei pezzi di ricambio che Nissan ha ricominciato a produrre appositamente per i suoi modelli storici), a servizi di ripristino completi e a una competenza tecnica finora impossibile da trovare a livello locale.

Master Technician e ricambi originali

La sostanza dell'operazione sta nella manodopera. A mettere le mani sulla tua auto saranno infatti dei Master Technician qualificati direttamente da Nismo, professionisti che conoscono a memoria ogni singolo bullone delle Skyline GT-R generazioni R32, R33 e R34.

I nuovi centri daranno supporto sia alle vetture nate e cresciute in Australia, sia a quelle importate privatamente dai collezionisti negli anni successivi. Trovare i componenti originali rifatti ex novo non sarà più un'odissea burocratica o una caccia al tesoro sui forum online.

Un network destinato a espandersi

La Casa giapponese non ha intenzione di fermarsi a un unico avamposto: nei piani c’è già l’espansione del network in altre città chiave australiane, tra cui Sydney, Brisbane e Perth.

L’annuncio ufficiale è arrivato durante l'annuale GT-R Festival al Sydney Dragway, alla presenza del capo globale del marchio Nismo, Yutaka Sanada.

Al momento non è dato sapere se l'ampliamento della rete dei Nismo Performance Center interesserà o meno anche l'Italia.

Foto di copertina: autore Timmie Ahl via Unsplash

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/06/2026