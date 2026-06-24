Nissan ferma la Qashqai elettrica: il progetto sarebbe stato cancellato

Nissan Qashqai è una vera best seller, un C-SUV particolarmente apprezzato in Europa (qui la nostra prova). Non stupisce, quindi, che nei piani della casa automobilistica ci fosse anche la realizzazione di una variante elettrica che sarebbe arrivata sul mercato nei prossimi anni. Nissan non ha mai voluto raccontare molti dettagli su questo progetto ma adesso ci sono novità e non positive. Secondo un rapporto di Reuters che cita ben 6 fonti a conoscenza della questione, la casa automobilistica avrebbe fermato lo sviluppo della Qashqai elettrica.

Il motivo sarebbe da ricercarsi nel piano di ristrutturazione che Nissan sta portando avanti. Nissan sta ottimizzando la sua gamma di vetture e lo stop allo sviluppo del crossover elettrico consentirebbe di risparmiare risorse.

Stop al crossover elettrico

Nel 2023 Nissan si era impegnata a costruire una versione elettrica della Qashqai a Sunderland. Tuttavia, l'azienda non ha mai specificato tempistiche precise per l'arrivo di questo modello. Come sappiamo bene, negli ultimi tempi la casa automobilistica ha avviato un importante piano di ristrutturazione ed è attualmente in trattative con il Governo di Londra per ottenere il sostegno finanziario necessario per le attività dello stabilimento inglese del cui futuro se ne saprà di più tra alcuni mesi quando l'azienda svelerà la nuova roadmap. A quel punto forse ci sarà anche maggiore chiarezza sul futuro della Qashqai elettrica.

Già perché, secondo il rapporto, Nissan potrebbe non essere in grado di immettere l'auto sul mercato prima dell'inizio del prossimo decennio, qualora decidesse di ripensarci, ritrovandosi probabilmente in svantaggio rispetto alla concorrenza in un segmento di mercato chiave.

Nissan Qashqai e-Power 2026, vista 3/4 posteriore

Ricordiamo che a Sunderland Nissan produce anche la nuova Leaf e presto partirà pure la produzione della versione elettrica della nuova Juke.

In una dichiarazione, Nissan non ha affrontato i suoi piani per una Qashqai completamente elettrica, ma ha affermato di rimanere impegnata nell'espansione della sua gamma ''elettrificata'', che comprende modelli ibridi. L'azienda ha aggiunto che il mercato europeo ha registrato una ''significativa volatilità'' nella domanda di veicoli elettrici e che sta perseguendo una strategia di elettrificazione ''equilibrata''. Un portavoce del governo britannico si è rifiutato di commentare le decisioni commerciali di Nissan.

Qashqai è un bestseller a livello globale e continueremo a costruire sulla nostra solida tradizione di elettrificazione dei nostri prodotti: siamo entusiasti di condividere i piani futuri, quindi restate sintonizzati! Nissan ha già in gamma i modelli completamente elettrici Micra , Leaf e Ariya . Questa gamma elettrificata sarà ulteriormente ampliata entro la fine dell'anno con un veicolo elettrico di segmento A di fascia entry-level e con l'arrivo della Juke EV, prodotta nel Regno Unito, all'inizio del 2027.

Non riamane che attendere novità e soprattutto l'annuncio sul piano dedicato alla fabbrica inglese. A riguardo non possiamo non ricordare che Nissan sta discutendo con Chery per un utilizzo condiviso dell'impianto inglese.

Fonte: Reuters

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/06/2026