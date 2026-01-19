Mitsubishi Pajero: il mito dei fuoristrada potrebbe tornare

Dopo anni di silenzio quasi assoluto, Mitsubishi sembra pronta a riportare in vita uno dei nomi più pesanti della propria storia. È quello della Mitsubishi Pajero, un modello che per decenni è stato sinonimo di raid, Dakar e fuoristrada senza compromessi.

A riaccendere le speranze ci ha pensato direttamente il presidente Takao Kato che, dal palco del Tokyo Auto Salon, ha lasciato cadere una frase tutt’altro che banale: “Nel 2026 lanceremo un nuovo SUV fuoristrada vero”. Una dichiarazione breve, ma sufficiente per far partire il tam-tam mediatico.

Il Pajero “originale” ha salutato le scene nel 2021, chiudendo una carriera lunga oltre 40 anni e articolata su quattro generazioni. Di recente, però, la casa giapponese e la sua branca sportiva Ralliart hanno pubblicato alcune immgini teaser (foto sotto).

Mostrano un SUV di dimensioni e proporzioni molto simili alla Pajero d'antan, con un design squadrato e muscoloso che sembra fatto apposta per far brillare gli occhi agli appassionati.

Nuova Mitsubishi Pajero 2026: ritorno del fuoristrada leggendario

Progetto condiviso o tutto in casa?

In un primo momento si era parlato di una possibile parentela tecnica della nuova Pajero con la Nissan Patrol di ultima generazione. Un’ipotesi plausibile, vista l’alleanza che lega Mitsubishi a Nissan e Renault.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla testata giapponese BestCar, che cita fonti interne all’azienda, Mitsubishi avrebbe scelto un’altra strada: sviluppo e produzione completamente autonomi.

Alla base del nuovo Pajero dovrebbe esserci la piattaforma della Mitsubishi Triton, il pick-up appena rinnovato. Una piattaforma con telaio a longheroni, dunque, coerente con un fuoristrada duro e puro.

Sotto il cofano troverebbe posto il 2.4 turbodiesel quattro cilindri biturbo già visto su Triton, accreditato di 201 CV e 470 Nm di coppia, ma è difficile pensare che il nuovo Pajero non arrivi sul mercato anche con una qualche forma di elettrificazione.

L’ipotesi più logica è l’adozione della tecnologia plug-in hybrid già vista sull’Outlander PHEV, con un motore 2.4 a benzina, due motori elettrici e una batteria agli ioni di litio a fornire una potenza di 248 CV e una coppia massima di 450 Nm.

Nuova Mitsubishi Pajero 2026: l'immagine teaser

Quanto costerà il nuovo Pajero?

Sul fronte prezzi è ancora presto per avere certezze. Le indiscrezioni dei media giapponesi parlano di una forbice compresa tra 5,5 e 7,5 milioni di yen, equivalenti a circa 30.000–41.000 euro al cambio attuale.

Va però ricordato che i listini domestici giapponesi sono generalmente più bassi rispetto a quelli applicati nei mercati occidentali. Tradotto: se e quando il Pajero tornerà anche in Europa, il conto finale potrebbe essere sensibilmente più salato.

Una cosa, però, è chiara: se Mitsubishi riuscirà davvero a riportare in vita lo spirito del Pajero, il mondo dei fuoristrada veri potrebbe presto tornare molto più interessante.

