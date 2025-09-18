Mitsubishi Eclipse Cross EV: il ritorno del SUV compatto ma in chiave elettrica

La Mitsubishi Eclipse Cross EV rappresenta un passaggio generazionale netto rispetto al modello precedente.
- Mitsubishi Eclipse Cross EV: debutto per il nuovo BEV
- Mitsubishi Eclipse Cross EV: come è fatto il SUV elettrico?
- Mitsubishi Eclipse Cross EV: abitacolo e tecnologia
- Mitsubishi Eclipse Cross EV: quale motore arriverà?
Mitsubishi Eclipse Cross EV: debutta il SUV elettrico compatto per il mercato europeo
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS EV: ARRIVA IL NUOVO SUV
Infatti, non si tratta più di un SUV in stile velatamente coupé con motore a combustione (leggi la prova di Mitsubishi Eclipse Cross PHEV), ma un SUV elettrico compatto progettato per il mercato europeo e sviluppato a partire dalla Renault Scenic E-Tech (guarda il test di Renault Scenic E-Tech).
Costruito in Francia nello stabilimento di Douai, il modello sarà disponibile a partire dal quarto trimestre del 2025 e si inserisce nella strategia di ''badge-sharing'' della partnership Renault-Nissan-Mitsubishi. Segue infatti i modelli Colt (derivata da Clio), ASX (Captur) e Grandis (Symbioz).
Mitsubishi Eclipse Cross EV: lunghezza di 4,47 metri e passo di 2,79 metri
DESIGN E DIMENSIONI
L’Eclipse Cross EV abbandona le linee simil coupé del passato e adotta proporzioni più tradizionali. Con i suoi 4,47 metri di lunghezza e un passo di 2,79 metri, si posiziona nel segmento dei SUV compatti, sotto l’Outlander PHEV (leggi tutto su Mitsubishi Outlander PHEV).
Elementi distintivi rispetto alla Scenic sono:
- frontale con fari a LED divisi e griglia coperta in stile Mitsubishi
- prese d’aria ridisegnate e nuovi cerchi da 19 o 20 pollici
- fanali posteriori aggiornati e finiture nere lucide
- dettagli cromati sui montanti posteriori
Mitsubishi Eclipse Cross EV: abitacolo confortevole, ben rifinito e hi-tech
INTERNI E TECNOLOGIA
L’abitacolo riprende l’impostazione digitale Renault con:
- quadro strumenti da 12,3 pollici
- display infotainment verticale da 12 pollici con servizi Google integrati
Mitsubishi (guarda la homepage di Mitsubishi) aggiunge proprie varianti per rivestimenti e finiture. Tra le dotazioni spiccano tetto elettrocromico in vetro, illuminazione ambientale a LED e impianto audio Harman Kardon. La capacità di carico varia da 478 a 1.670 litri.
Mitsubishi Eclipse Cross EV: motore da 218 CV, batteria da 87 kWh e autonomia fino a 600 km
MOTORE E AUTONOMIA
Il nuovo crossover si basa sulla piattaforma CMF-EV, già condivisa con altri modelli elettrici dell’Alleanza. Il sistema di propulsione comprende:
- motore elettrico anteriore da 218 CV
- batteria da 87 kWh con autonomia dichiarata di circa 600 km
- ricarica rapida fino a 150 kWh
- gestione termica a liquido per ottimizzare prestazioni e durata
È prevista anche una versione di fascia media, attesa nel 2026, con 170 CV e batteria da 60 kWh.
Posizionamento nella gamma Mitsubishi
Con l’uscita di scena della city car i-MiEV, l’Eclipse Cross EV diventa il secondo modello 100% elettrico di Mitsubishi in Europa. Si colloca sotto l’Outlander PHEV e amplia l’offerta del marchio nel segmento dei crossover BEV destinati al mercato europeo.