Citycar sportive? Mitsubishi Colt Performance almeno ci prova

Un tempo, era quasi uno standard. Di un'utilitaria, era frequente che a listino si aggregasse pure la controfigura ''hot''. Finché le Case auto non decisero che era finita l'ora della ricreazione, e che fosse giunto il momento di badare al sodo. Di supermini, oggi, neanche l'ombra, o quasi. Quindi ci sembrava giusto dedicare un trafiletto a Mitsubishi Colt Performance, cioè un modello che Performance lo è di nome e un po' meno di fatto e che, per giunta, non è in vendita in Italia. Ma che almeno, tiene viva la memoria di un segmento che ai neopatentati di una volta faceva sognare.

Colt Performance, la Colt per divertirsi (almeno un po')

SOFT POWER Il merito di aver confezionato il giocattolino è da attribuire a la filiale Mitsubishi della Repubblica Ceca. Che all'alterego di Renault Clio (Colt nuova generazione è un clone Clio, se per caso te ne eri dimenticato) appiccica una livrea da rally, imbullona ruote più grandi e infila sotto il cofano una belva (eheh) di motore. Più potente del motore base addirittura del +30% e oltre. Sì, ma si partiva bassi.

Un sorriso, please

ABBIGLIAMENTO La Colt ad alte prestazioni ottiene dunque un rivestimento personalizzato con grafica nera opaca e rossa su carrozzeria bianca, con tanto di adesivo ''Performance'' sul muso e su fiancata. Completano il kit ''gara'' accenti rossi sulla griglia, splitter anteriore maggiorato, minigonne laterali, cerchi in lega OZ Racing Superturismo GT da 18 pollici. Tutto ciò dovrebbe rievocare gli anni d'oro del team Ralliart, il punto è che così riaffiora solo tanta nostalgia. Per giunta, Ralliart non c'entra niente col progetto.

Cerchi in lega OZ da 18''

MINIMO SINDACALE A proiettare la super Colt a velocità curvatura è una versione leggermente modificata del 3 cilindri turbo da 1,0 litri, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Potenza e coppia passano da 91 CV e 160 Nm a una rispettabile combinazione di 129 CV e 222 Nm, cifre confermate al banco prova. Secondo Mitsubishi Repubblica Ceca, alla guida l'upgrade risulta evidente. Perché il peso si ferma a 1.097 kg. Non si fa menzione, invece, di interventi sul telaio: niente sospensioni ribassate, niente sterzo riconfigurato, niente. E gli interni? Boh.

In memoria di quando Mitsubishi faceva le gare...

CONFRONTI IMPOSSIBILI Mitsubishi Cechia non fornisce informazioni circa prezzi o tiratura: un post su LinkedIn la definisce come una ''edizione limitata'', quindi in quel mercato è in vendita, non è una concept, per capirci. Mitsubishi Lancer Evo era altra cosa, sì d'accordo. Ma almeno qualcuno, in Mitsubishi, si ricorda che una volta Mitsubishi era famosa anche per Lancer Evo. È già qualcosa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/12/2024