Video: James May si schianta con la Mitsubishi Lancer Evo VIII

Brutto incidente per James May di The Grand Tour: schianta una Mitsu Evo 8 in un tunnel in Norvegia. Il video dell'impatto

Come sappiamo al trio degli ex-conduttori di Top Gear gli incidenti non sono mancati. Richard Hammond, in particolare, ha rischiato la pelle più di una volta - con un dragster e il prototipo di una Rimac elettrica - mentre il pilota mascherato The Stig ha schiantato una delle prime Koenigsegg CCX. Non ricordiamo errori di Jeremy Clarkson, mentre James May si era già reso protagonista di qualche uscita di strada. L'ultima poco tempo fa, alla guida di una Mitsubishi Lancer Evo 8, mentre giravano lo speciale A Scandi Flick di The Grand Tour in un tunnel in Norvegia. Qui sotto il video da YouTube, lo show tutto intero lo trovate su Amazon Prime e l'episodio del tunnel inizia al minuto 16'13''.

FINISCE IN OSPEDALE La scena è parecchio brutta a vedersi. Per una sorta di sfida con Jezza e Hamster, Captain Slow si lancia nel tunnel con l'obiettivo di raggiungere la velocità più elevata possibile. Le luci si accendono man mano che l'auto procede, presumibilmente concedendo una visuale limitata degli ostacoli. Fatto sta che May sbaglia la misura e, quando frena, il tipo di fondo e le gomme chiodate non lo aiutano a rallentare in tempo. Tenta ugualmente di svoltare, ma finisce per schiantarsi, riportando - fortunatamente - solo una costola rotta. May tornerà al lavoro già il giorno successivo e la Evo verrà riparata, ma la sfida pare la bravata di uno youtuber. Che cosa sarebbe successo se l'auto avesse preso fuoco?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/09/2022