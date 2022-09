Un danno via l'altro per la Evo 8 di James May. Il video

Dopo l'incidente nel tunnel, James May finisce in un lago ghiacciato con la Mitsubishi Lancer Evo 8. Il video da The Grand Tour

Vi avevamo già accennato all'incidente che James May ha avuto in un tunnel con la sua Mitsubishi Lancer Evo VIII durante le riprese dello speciale A Scandi Flick per The Grand Tour di Amazon Prime (qui il video), ma la trasferta in Norvegia pare essere la più sfortunata di sempre per il povero Captain Slow (e per la sua auto). Guardate un po' qui sotto...

VEDI ANCHE

BASTARDI DENTRO In una sfida su un lago ghiacciato, il ghiaccio non regge e James May con la sua Evo 8 finiscono nell'acqua gelata. Ingegnoso e laborioso il recupero, che vede però la Mitsu completamente allagata e piena di danni. Animati da profondo spirito di corpo, al grido di ''La squadra prima di tutto'', Jeremy Clarkson e Richard Hammond abbandonano James May al suo destino e lo aspettano all'aeroporto. Con quale auto sostitutiva arriverà a destinazione? Guardate il video per scoprirlo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/09/2022