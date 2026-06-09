Mitsubishi Eclipse Sportback, il nuovo crossover elettrico che nasce dalla Nissan Leaf

Mitsubishi ha svelato le prime immagini ufficiali della nuova Eclipse Sportback, un'elettrica che arriverà presto sul mercato americano. Segni particolari? Si tratta sostanzialmente di una Nissan Leaf di ultima generazione con poche differenze estetiche. La nuova Mitsubishi è infatti il frutto della collaborazione con Nissan. Non si tratta comunque di una strategia inedita. Pensiamo, ad esempio, alla Grandis che altro non è che la Renault Symbioz leggermente modificata.

La nuova Eclipse Sportback presenterà comunque alcune differenze estetiche per differenziarsi un po' dalle Nissan Leaf, concentrate prevalentemente davanti dove il paraurti è stato ridisegnato. Secondo Mitsubishi i gruppi ottici presenteranno una diversa firma luminosa.

Mitsubishi Eclipse Sportback

Il profilo è identico a quello della Leaf, mantenendo la silhouette da crossover. Nella parte posteriore, i designer di Mitsubishi hanno optato per una serie di leggere modifiche che coinvolgono il paraurti e il portellone. La parentela con la nuova Leaf è comunque evidente. Nuovo design anche per i cerchi i lega da 18 pollici.

L'azienda non ha ancora mostrato gli interni. Tuttavia, non ci dobbiamo attendere grossi stravolgimenti. La personalizzazione dovrebbe limitarsi alla presenza del logo Mitsubishi e una grafica dedicata per l'infotainment. Resta da vedere se la versione Mitsubishi proporrà come Nissan anche il tetto panoramico elettrocromico a oscuramento automatico e l'innovativo sistema audio Bose Personal con altoparlanti integrati nei poggiatesta. Lo scopriremo al momento della presentazione ufficiale.

Mitsubishi Eclipse Sportback

La meccanica non cambia

Sotto la carrozzeria, l'Eclipse Sportback si basa sulla piattaforma CMF-EV. La casa giapponese ha promesso che le specifiche tecniche saranno comunicate presto. Possiamo comunque immaginarci che la vettura adotterà gli stessi powertrain della nuova Nissan Leaf che permette di scegliere tra motori da 176 e 218 CV con battere da 52 e 75 kWh.

Quando arriva?

La nuova Mitsubishi Eclipse Sportback sarà in vendita sul mercato americano da fine estate o inizio autunno 2026. La casa automobilistica ha infine comunicato che all'Eclipse Sportback si affiancherà, all'inizio del 2027, una ''nuova versione robusta e fuoristrada del SUV Outlander'', seguita da un veicolo nuovo o significativamente rivisto ogni anno fino al 2030.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026