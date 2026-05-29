Mitsubishi Pajero, è ufficiale: il leggendario fuoristrada sta per tornare

Mitsubishi Pajero sta per tornare e abbiamo anche una data. Da tempo circolavano indiscrezioni sul ritorno di questo fuoristrada molto amato dai clienti della casa giapponese e nel tempo erano comparse in rete pure alcune foto spia. Adesso però non ci sono più dubbi perché Mitsubishi ha annunciato l'arrivo di un nuovo modello che si chiamerà Pajero e che sarà presentato in anteprima mondiale nell'autunno del 2026. Contestualmente, ha pure condiviso un teaser in cui si vede la firma luminosa del frontale.

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Il ritorno di un'icona

Pajero ha fatto il suo debutto nel 1982 e nelle sue 4 generazioni è stato prodotto fino al 2021 quando è stato ritirato dal mercato. Complessivamente, in oltre 170 Paesi e regioni del mondo ne sono state vendute oltre 3,25 milioni di unità. Mitsubishi ha portato la Pajero a competere anche nella Dakar e nel 1983 ha ottenuto ben 12 vittorie, di cui 7 consecutive. Grazie a questi successi, la fama di questo fuoristrada è aumentata in tutto il mondo. Dunque, a distanza di alcuni anni dal suo addio, la casa giapponese ha deciso di riportare in vita la sua icona di cui in autunno potremo finalmente scoprire tutti i segreti.

Sarà un vero fuoristrada

Mitsubishi anticipa che il nuovissimo Pajero si basa sul robusto telaio a longheroni del pick-up Triton (L200 da noi), con uno sviluppo specifico per l'abitacolo e le sospensioni anteriori e posteriori. Modello che garantirà ottime capacità in fuoristrada ma anche una guida confortevole sulle strade asfaltate. Come sarà? Da quanto vista dalle passate foto spia, la nuova Pajero si caratterizzerà per disporre di forme squadrate e grazie al teaser sappiamo che adotterà una firma luminosa che dovrebbe dare grinta al suo look.

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La casa giapponese ha anche confermato che in alcuni mercati, il fuoristrada sarà chiamato Montero. Pare che alla fine ci saranno 3 versioni della nuova Pajero, da quella maggiormente specifica per la guida in off.road fino a quella più orientata al comfort e all'utilizzo su strade asfaltate.

Il nome Pajero ha significato molto per Mitsubishi e quindi le aspettative per il nuovo modello sono decisamente molto alte.

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