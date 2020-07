STEP BY STEP L'erede scalpita per debuttare sulla scena, tuttavia il modello in carica ha ancora qualche piccola cartuccia da sparare. Mitsubishi Outlander PHEV si fregia del primato di vettura plug-in hybrid di maggior successo al mondo: naturale che la parte di protagonista non le dia fastidio. E così il prossimo inverno pare sia in programma l'ultima release della generazione attuale, tappa interlocutoria prima del passaggio di consegne e dell'esordio, entro la metà dell'anno prossimo, dell'edizione tutta nuova. Quindi: a fine 2020 Outlander PHEV upgrade, primavera 2021 all-new Outlander. Che più precisamente consisterà in che cosa?

QUI USA, A VOI ITALIA Andiamo con ordine. Le informazioni si riferiscono per il momento al Nord America, mercato per il quale i Tre Diamanti hanno in programma, oltre al ricambio generazionale del proprio crossover di misura media, anche il restyling del B-SUV Eclipse Cross e di Mirage, l'auto cioè che in Europa corrisponde a Mitsubishi Space Star. Entro il 2020 il sistema ibrido plug-in di Outlander si avvarrà sia di un motore termico di cilindrata superiore (ora abbiamo un 4 cilindri da 2,4 litri), sia di un pacco batterie e un motore elettrico tali da assicurare una maggiore autonomia a emissioni zero. Ancora ignote le specifiche, trascorrerà l'estate e ne sapremo ben di più. Così come sapremo se gli aggiornamenti arriveranno anche in Italia.

ENGELBERG DOCET L'attesa maggiore si concentra in ogni caso su Outlander di quarta generazione, un SUV del quale Mitsubishi parla come del prodotto più moderno mai confezionato dalla Casa, e la cui world premiere è a calendario per l'inizio del 2021. Cresceranno le dimensioni (rispetto agli attuali 4 metri e 70), cresceranno soprattutto le tecnologie, architettura ibrida compresa. Non esistono bozze ufficiali, tuttavia a Ginevra 2019 un uccellino ci sussurrò che dalla concept Engelberg Tourer (vedi foto) fosse possibile farsi un'idea del linguaggio stilistico proprio di nuova Outlander... Che se davverò piazzerà i fendinebbia sul portapacchi, oltre che la più moderna sarà anche la più coraggiosa Mitsubishi mai prodotta.