Nissan More è un successo: oltre 25.000 clienti hanno già scelto la garanzia che si rinnova con un tagliando

Ogni nuova Nissan dispone di una garanzia convenzionale di 3 anni o 100.000 km. Al termine si può scegliere di aderire al programma Nissan More che offre una copertura rinnovabile fino al decimo anno di vita della vettura o 200.000 km di percorrenza. Programma che a quanto pare ha ottenuto un grande successo tanto che da quando è stato lanciato nell'ottobre del 2024, a oggi vi hanno aderito più di 25.000 clienti. Con Nissan More, la casa automobilistica rafforza la ''Promessa Nissan'', cioè il programma di servizi di assistenza per il cliente che prevede: soluzioni di mobilità, assistenza stradale gratuita, assistente personale, manutenzione prepagata e ricambi originali e tecnici specializzati.

Ma come funziona esattamente Nissan More?

Nissan More

Estensione della garanzia fino a 10 anni

O 200.000 km a seconda della condizione che si verifica prima, a patto di eseguire i tagliandi presso la rete Nissan nel rispetto delle scadenze previste dal piano di manutenzione della vettura. Dunque, Nissan More si attiva e si rinnova al momento del tagliando. Nissan tuttavia aggiunge che per le auto non in regola con il programma di manutenzione, l’attivazione di Nissan More è comunque possibile a patto che il veicolo superi positivamente un protocollo di verifiche tecniche da eseguirsi presso la rete di assistenza della casa automobilistica.

Più nel dettaglio, la garanzia di Nissan More offre una copertura sui componenti più importanti e costosi del veicolo e cioè:

Motore : tutte le parti interne lubrificate, guide e catena di distribuzione, testata, blocco motore e coperchio bilancieri.

: tutte le parti interne lubrificate, guide e catena di distribuzione, testata, blocco motore e coperchio bilancieri. Turbocompressore e compressore .

. Cambio manuale : tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio.

: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio. Cambio automatico : tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio, convertitore di coppia.

: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio, convertitore di coppia. Alberi di trasmissione e semiassi : 2 e 4 ruote motrici. Albero di trasmissione e componenti.

: 2 e 4 ruote motrici. Albero di trasmissione e componenti. Trasmissione e differenziale : cambio/riduttore, differenziale, ripartitore di coppia e sistema di accoppiamento elettroidraulico, tutti i componenti lubrificati internamente.

: cambio/riduttore, differenziale, ripartitore di coppia e sistema di accoppiamento elettroidraulico, tutti i componenti lubrificati internamente. Motore elettrico di trazione, inverter e PDM (modulo di distribuzione dell'energia per veicoli elettrici).

Grazie a Nissan More, la casa automobilistica vuole offrire una copertura che garantisce ai clienti una maggiore tranquillità e sicurezza per buona parte della vita utile della vettura.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026