Nissan e Chery, trattative in corso per condividere la fabbrica di Sunderland

Nissan e Chery hanno firmato un memorandum d'intesa per valutare la produzione di vetture del marchio cinese nel Regno Unito

Dopo le voci circolate negli ultimi mesi, adesso arriva l'ufficialità. Nissan ha infatti annunciato di stare discutendo con Chery per consentire alla casa automobilistica cinese di produrre le sue auto all'interno della fabbrica di Sunderland, nel Regno Unito. Per questo, Nissan e Chery International UK hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU) non vincolante.

Trattative in corso

Stando a quanto comunicato da Nissan, se si arriverà ad un'intesa vera e propria, la fabbrica inglese rimarrà comunque di proprietà della casa automobilistica giapponese. Il memorandum d'intesa prevede la possibilità che Nissan avvii la produzione di autovetture di Chery International UK sulla linea di produzione numero uno dello stabilimento nell'anno fiscale 2027. Insomma, condivisione degli spazi all'interno dello stabilimento con i giapponesi che andranno a produrre le auto del costruttore cinese. Presto, comunque, per sapere quali modelli di Chery potrebbero essere costruiti a Sunderland.

Ad aprile erano emerse le prime indiscrezioni su queste trattative e adesso c'è l'ufficialità. Come sappiamo, Nissan sta portando avanti un piano di ristrutturazione e l'arrivo delle auto di Chery permetterà di migliorare il tasso d'utilizzo di questa fabbrica. I vantaggi ovviamente ci sarebbero anche per Chery che sul mercato europeo sta crescendo molto grazie sopratutto al successo di Omoda & Jaecco. Produrre auto nel Regno Unito consentirà ai cinesi di creare un nuovo e importante hub nel Vecchio Continente oltre a poter aggirare i dazi sulle auto elettriche costruite in Cina.

Nissan Sunderland

L'avanzata cinese in Europa

Per Chery, però, non si tratterebbe del primo impianto produttivo in Europa. L'azienda cinese possiede anche uno stabilimento a Barcellona, ​​acquisito sempre dai giapponesi. Inoltre, per completare il quadro dei rapporti tra le due aziende, all'inizio di quest'anno, Chery ha raggiunto un accordo per l'acquisto dello stabilimento di produzione di Nissan in Sudafrica.

Insomma, Chery sempre più protagonista in Europa come altre case automobilistiche cinesi che hanno deciso di produrre direttamente nel Vecchio Continente come BYD, SAIC, Dongfeng e Xpeng, giusto per fare alcuni nomi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/06/2026