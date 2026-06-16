La nuova era Nissan passa per l’AI: dalla Skyline alla GT-R i tempi di sviluppo si dimezzano

Digitalizzazione e tempi ridotti: il costruttore asiatico punta a velocizzare il processo, prepara la futura Skyline e rilancia la propria offensiva globale

Per anni i costruttori automobilistici hanno puntato su design, qualità e ingegneria. Oggi, però, la competitività si misura anche sulla rapidità con cui un nuovo modello arriva sul mercato.

Velocità di sviluppo: la nuova priorità

È in questo scenario che Nissan (guarda la homepage di Nissan Italia) ha deciso di adottare processi ispirati ai produttori cinesi, con l'obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo.

Secondo quanto riportato dal Nikkei, (leggi la notizia sul media giapponese) il primo risultato concreto sarà il ritorno di un modello sportivo che è entrato di diritto nella storia del marchio asiatico, la Skyline, un nome che evoca motorsport a livello globale e che vedrà il nuovo modello debuttare entro l'inverno.

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Obiettivo 30 mesi, debutto anticipato

L'amministratore delegato Ivan Espinosa ha indicato un nuovo traguardo industriale: portare un veicolo dalla progettazione al mercato in circa 30 mesi. La futura berlina sarà il primo esempio di questo approccio, grazie a soli 26 mesi di sviluppo, contro i 55 richiesti dalla generazione attuale.

L'accelerazione è stata resa possibile anche dall'esperienza maturata con Dongfgeng in Cina. Lo sviluppo della berlina elettrica N7, infatti, avrebbe richiesto circa la metà del tempo normalmente necessario.

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Il ruolo della tecnologia digitale

''Gran parte di questo si basa sulle capacità dell'intelligenza artificiale e sull'utilizzo di nuovi strumenti, strumenti più digitali, nelle fasi di progettazione, di test e di produzione'', ha affermato Espinosa. ''La Cina sta attualmente definendo gli standard industriali del futuro in termini di tecnologia, competitività dei costi e tempi di sviluppo''. L'impiego dell'intelligenza artificiale rappresenta quindi uno degli elementi centrali della nuova strategia.

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Rilancio globale tra nuovi modelli e tradizione

La trasformazione arriva in un momento delicato: nell'ultimo anno fiscale le vendite globali sono scese a 3,15 milioni di veicoli, mentre in passato si era parlato anche di una possibile fusione con altri costruttori giapponesi. Per invertire la tendenza, il marchio prepara un'offensiva di prodotto con sette novità in circa dodici mesi, inclusi nuovi SUV, pickup e una futura GT-R. La sfida sarà coniugare l'efficienza dei nuovi processi con il carattere dinamico e audace che gli appassionati si aspettano dai modelli più iconici.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/06/2026