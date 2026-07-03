Nissan Qashqai: col nuovo E-Power ha una marcia in più. Il test

Se guardi al mercato dei SUV compatti, c'è un nome che dal 2007 detta le regole del gioco: è Nissan Qashqai, che con l’ultimo aggiornamento alla tecnologia e-Power prova a spostare l'asticella ancora più in alto. Dal punto di vista estetico l’aggiornamento è in punta di matita, ma l’affinamento tecnico è sostanzioso e tocca corde importanti: efficienza, comfort e silenziosità.

Te lo dico subito, senza troppi giri di parole: se stai cercando un'auto da famiglia capace di viaggiare senza l'ansia della spina ma con i vantaggi della trazione elettrica, questo modello rappresenta un'ottima scelta.

Il test della Nissan Qashqai 2026 E-Power 2WD

Ho messo alla prova l'esemplare più ricco del listino, la Qashqai MY25 Tekna+ e-Power 2WD, caratterizzata da una carrozzeria in una elegante vernice bianca perlata che contrasta nettamente con il tetto nero. Un abbinamento che esalta le curve del cofano sopra i passaruota anteriori, sottolineando una linea filante, sportiva e moderna.

Quando salgo a bordo, la qualità percepita è elevata. Mi accolgono sedili in misto pelle e tessuto scamosciato, dotati di riscaldamento e di una comoda funzione massaggio regolabile, ideale nei lunghi trasferimenti. Manca solo la ventilazione, ma il clima automatico è molto efficace e salva camicie e pantaloni dal sudore anche nei mesi più torridi.

La qualità dei materiali della plancia e dei pannelli porta anteriori crea suggestioni premium, con lo scamosciato a dominare il colpo d’occhio. Il grande tetto panoramico in cristallo (di serie sulla Tekna+) inonda di luce l'abitacolo, e quando la luce diventa troppa c'è la tendina elettrica per l'oscuramento.

Lo spazio per i passeggeri è molto generoso rispetto ai 4,43 metri di lunghezza, così come quello per i bagagli: il bagagliaio da 504 litri vanta un comodo doppio fondo e un piano di carico diviso in due. La vita a bordo è poi facilitata da soluzioni intelligenti per lo stivaggio, come il doppio vano sotto il bracciolo centrale.

Al volante della Nissan Qashqai 2026 E-Power 2WD

Il cuore pulsante della Qashqai rimane l'originale sistema ibrido e-Power, in cui le ruote sono mosse esclusivamente dal motore elettrico da 190 CV, mentre il motore termico a benzina si occupa soltanto di generare l'energia. La novità del modello 2026 risiede proprio nel propulsore termico, un 1.5 turbo a 3 cilindri completamente riprogettato, che esalta una guida dal sapore puramente elettrico, fluida e priva di vibrazioni.

L'assetto azzeccatissimo dà l'impressione di viaggiare su un vero tappeto volante. Su ogni tipo di strada la Qashqai e-Power dimostra di sapere il fatto suo, rimanendo piatta tra le curve e assorbendo con disinvoltura tombini e dossi, garantendo un'elevata tenuta di strada.

Se poi decidi di selezionare la modalità Sport, puoi contare su 15 CV aggiuntivi – 205 CV in totale – per una verve ancora superiore, con uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 7,6 secondi. Per chi ama la prontezza dell'elettrico senza complicazioni di ricarica, questo ibrido aggiornato è davvero un'ottima scelta.

Motore 1,5 litri, 3 cilindri, turbo a benzina, full hybrid Potenza 205 CV Coppia 330 Nm Velocità massima n.d. 0-100 km/h 7,6 secondi Trazione anteriore Cambio monomarcia Dimensioni 4,43 x 1,85 x 1,63 m Bagagliaio da 455 a 504 litri prima di reclinare i sedili Peso a vuoto con conducente 1.637-1.762 kg Prezzo da 38.200 euro

I consumi nel mondo reale sono tra i migliori del segmento. Nella mia prova sul circuito standard del MotorRing ho misurato:

5 l/100 km in città (pari a 20 km/l)

6 l/100 km in autostrada (16,6 km/l)

4 l/100 km in extraurbano (25 km/l spaccati)

Con una media complessiva di 4,9 litri per 100 km e un serbatoio ben dimensionato, l'autonomia può superare i 1.200 km con un solo pieno di benzina. Inoltre, i tecnici Nissan hanno esteso gli intervalli di manutenzione da 15.000 km a 20.000 km, a tutto vantaggio del portafoglio. Nota di merito: lo scorso inverno, su percorso misto a temperature più basse, la media registrata è stata di ben 3,4 l/100 km (oltre 29 km/l).

Alla guida ho notato solo due piccoli difetti: la funzione e-Pedal non arriva ad arrestare completamente il veicolo (non è un ''one pedal'' puro) e l'attivazione della guida autonoma di secondo livello non è immediatamente intuitiva: prima di riuscirci ho dovuto fare qualche esperimento.

La nuova Nissan Qashqai e-Power 2026 si presenta sul mercato italiano con prezzi a partire da 38.200 euro per l'allestimento d'accesso Acenta, fino ai 47.200 euro della ricca Tekna+ oggetto della nostra prova. Si spende meno con la versione mild-hybrid, che attacca a 33.100 euro ed è disponibile anche con trazione integrale a partire da 40.800 euro.

La cifra non è indifferente in senso assoluto, ma ampiamente giustificata dai contenuti tecnologici. Con l'introduzione del nuovo motore più silenzioso ed efficiente, il comfort migliorato e le misure giuste per la città e i viaggi, la Qashqai e-Power si conferma un punto di riferimento solido nel segmento dei C-SUV.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/07/2026