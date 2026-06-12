Dacia Duster Hybrid 155: prova su strada, consumi reali, prezzi 2026

La terza generazione di Dacia Duster è cresciuta. Si vede, si sente, e in parte si paga. Con la Hybrid 155, il SUV franco-rumeno arriva finalmente a una motorizzazione full hybrid moderno, lo stesso sistema già collaudato sulla Bigster: un quattro cilindri benzina da 1.789 cc abbinato a due unità elettriche, per una potenza complessiva di 155 CV, 205Nm di coppia massima e consumi dichiarati di 4,7 litri per 100 km nel ciclo WLTP combinato. Sulla carta, tutto torna. Su strada, il discorso è più articolato.

Design Dacia Duster 2026: personalità confermata, stile cresciuto

La Duster ha sempre avuto personalità. Anche nelle generazioni precedenti, quando il look era più grezzo e dichiaratamente offroad, la Duster non è mai passata inosservata: c'era qualcosa di diretto e onesto in quelle forme, un carattere e una personalità che le berline a buon mercato non hanno mai avuto.

Con la terza generazione, Dacia ha affinato il tratto originario senza tradirlo. Le linee sono più pulite e moderne, il frontale più deciso, i fianchi meglio proporzionati. La firma luminosa a Y anteriore e posteriore è sempre riconoscibile. Il carattere offroad si è ammorbidito in uno stile più urbano e contemporaneo, ma l'identità è rimasta intatta. Un'evoluzione riuscita.

Dacia Duster Hybrid 155, prova su strada

Come va su strada: telaio, sterzo e dinamica di guida

Alla guida, la Dacia Duster Hybrid 155 mi convince. Il telaio è solido, ben tarato, e gestisce con sicurezza anche le situazioni più dinamiche: in autostrada, nelle curve veloci, sugli avvallamenti che mettono alla prova l'assetto, la Duster rimane sempre composta e ispira fiducia, assorbe bene, non barcolla e non molla.

Lo sterzo è leggero e preciso, due qualità che si apprezzano tanto in manovra quanto a velocità sostenuta. La posizione di guida è alta, la visibilità buona. Non è una sportiva, è ovvio, ma la guido con piacere e senza fatica, anche se vado di fretta.

Consumi reali Dacia Duster Hybrid 155: quanto consuma davvero

Il sistema full hybrid dà il meglio di sé dove i sistemi ibridi danno sempre il meglio: in città. Il motore parte sempre in modalità elettrica, recupera energia in frenata e in rilascio, e nel traffico urbano riesce a percorrere la grande maggioranza del tempo (l’80% dichiara Dacia) senza accendere il termico. I consumi dichiarati di 4,7 l/100 km nel ciclo WLTP sono un obiettivo realistico, non una promessa da laboratorio.

Su percorso misto, con statale e qualche tratto autostradale, guidando con fluidità e attenzione alle dinamiche del motore ibrido, ma senza andare al risparmio e spesso con fretta, il mio consumo medio si è assestato intorno ai 6 l/100 km: un risultato concreto e soddisfacente per un SUV compatto di questo segmento. In autostrada a velocità sostenuta il consumo sale e si attesta nell’intorno dei 7 l/100km, sempre un ottimo risultato, ma è proprio qui che pesano anche gli altri difetti di cui vi parlo più avanti.

Dacia Duster Hybrid 155: i sedili anteriori

Interni Dacia Duster Hybrid 155: plastica dura, ma con dignità

All’interno le plastiche dure regnano sovrane. Ovunque. Cruscotto, pannelli porta, consolle centrale: tutto solido, tutto rigido, niente che faccia finta di essere quello che non è. Dacia ha trasformato questo limite in un vezzo stilistico quasi consapevole: le superfici sono dure sì, ma ben disegnate, le texture curate, e l'effetto complessivo ha una sua onestà industriale che alla lunga non mi disturba. Una volta accettata la filosofia del brand, gli interni funzionano.

L'infotainment è un capitolo più spinoso. Il sistema non è dei più veloci e sull'esemplare che ho provato si è bloccato più volte, soprattutto durante il collegamento con lo smartphone via Android Auto, costringendomi a un reset. Un problema che nel 2026, su un'auto che si rivolge a clienti sempre più connessi, non dovrebbe esistere.

Il difetto principale: rumore motore e isolamento acustico

Qui arriviamo al punto dolente, quello che rischia di rovinare la festa. La Duster Hybrid 155 ha due problemi di rumore distinti, e nessuno dei due è trascurabile.

Il primo riguarda il motore termico. Nel sistema full hybrid, il quattro cilindri benzina da 1.8 litri si avvia e si spegne in modo autonomo per ricaricare la batteria e quando l’energia elettrica non basta a muovere la Duster, ma lo fa con una disinvoltura acustica piuttosto fastidiosa: è un rumore piuttosto invadente, che interrompe la fluidità e il piacere di guida.

Il secondo problema è l'isolamento acustico della scocca. A 130 km/h in autostrada, il rumore aerodinamico, con fruscii evidenti in zona specchi, e quello del fondo stradale si aggiungono al rumore del motore termico ed entrano nell'abitacolo con una generosità eccessiva. Non è una questione di soglie di tolleranza personale: è un'auto che fa rumore, e lo fa in modo che contrasta con la sua natura ibrida e con le ambizioni di un prodotto che costa quasi 27.000 euro.

Dacia sostiene di essere un brand essenziale, che offre tutto quello che serve senza fronzoli inutili. Il concetto funziona su molti fronti. Sull'insonorizzazione, però, ''essenziale'' scivola verso ''economico'', e la differenza si percepisce in modo diretto e costante a ogni chilometro autostradale. Un risparmio che fa perdere parecchi punti a un'auto che ha invece davvero molte qualità.

Se fate parte del folto gruppo degli inamovibili che si piazzano a 100/110 nella corsia centrale potete anche passarci sopra, se invece cercate il tete-a-tete con il limite dei 130, talvolta anche sfidandolo, il sound vi disturberà.

Dacia Duster Hybrid 155: l'abitacolo

Allestimenti e prezzi Dacia Duster Hybrid 155: Expression, Journey o Extreme?

La Hybrid 155 non è disponibile nell'allestimento di ingresso Essential, riservato alla sola versione Eco-G 120 GPL. La gamma full hybrid parte dall'Expression e si articola su tre livelli, con filosofie di utilizzo abbastanza distinte.

Expression – 26.650 euro

È l'entry level evoluto: touch screen da 10'' con collegamento wireless dello smartphone, Driver Display digitale da 7'', retrocamera, tergicristalli automatici, cerchi in lega Tergan da 17'', consolle centrale con bracciolo, alzacristalli posteriori elettrici, 6 punti YouClip per fissare accessori come il porta telefono vicino allo schermo centrale.

Il freno di stazionamento elettrico non è di serie ma si può aggiungere tramite il Pack Techno (780 euro IVA inclusa), che include anche caricatore a induzione, navigatore Media Nav Live con cartografia aggiornata per 8 anni, audio Arkamys 3D Sound a 6 altoparlanti e Adaptive Cruise Control. Vale la pena considerarlo: trasforma sensibilmente l'auto a fronte di un esborso contenuto.

Gli altri optional disponibili sull'Expression: ruotino di scorta 150 euro, Media Nav Live standalone 500 euro (meno conveniente del Pack Techno se si vuole l'ACC).

Journey – 28.200 euro

Costa 1.550 euro in più dell'Expression e li giustifica con un salto qualitativo concreto. Di serie aggiunge: navigatore Media Nav Live con audio Arkamys 3D Sound a 6 altoparlanti, Adaptive Cruise Control, climatizzatore automatico, keyless entry, sedile conducente con regolazione lombare, caricatore a induzione, freno di stazionamento elettrico, commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti, vetri posteriori oscurati, cerchi in lega Tagasan diamantati da 18''.

In pratica tutto ciò che sull'Expression è opzionale, qui è già incluso nel prezzo base. Per chi percorre molti chilometri è l'allestimento più razionale. Optional disponibili sul Journey: Pack Parking 500 euro (telecamera 360°, blind spot warning, sensori anteriori e laterali) e cerchi semi-diamantati Tagasan da 18'' in alternativa a 250 euro.

Extreme – 28.200 euro

Stesso prezzo del Journey, filosofia diversa. Rispetto all'Expression aggiunge: climatizzatore automatico, keyless entry, sedile conducente con regolazione lombare, sedile passeggero regolabile in altezza, vetri oscurati, tappetini in gomma e contenitore bagagliaio in gomma di serie, barre tetto modulari.

Sul fronte estetico: cerchi Tergan semi-diamantati da 17'' neri con coprimozzo rame, retrovisori in tinta rame ripiegabili elettricamente, selleria TEP MicroCloud lavabile con impunture rame, pannelli porta anteriori in TEP MicroCloud, bocchette aria con finiture rame, plancia kaki e nero, tinte specifiche Copper Orange.

L'Adaptive Cruise Control non è di serie ma disponibile tramite Pack Techno a 780 euro, che include anche Media Nav Live, caricatore a induzione e freno elettrico di stazionamento. Optional disponibili sull'Extreme: Pack Parking 500 euro, cerchi Tagasan diamantati da 18'' a 250 euro.

Quale scegliere?

A parità di prezzo tra Journey ed Extreme, la differenza è sostanziale. Il Journey è l'allestimento più completo per uso quotidiano e autostradale: ha già di serie ACC, navigatore, audio di qualità, cerchi da 18'' e freno elettrico, senza bisogno di pack aggiuntivi.

L'Extreme punta tutto sulla personalità visiva con le finiture rame e sulla praticità offroad, ma per avere ACC e navigatore richiede il Pack Techno da 780 euro, portando il costo reale a 28.980 euro. L'Expression con Pack Techno si ferma a 27.430 euro ed è probabilmente il compromesso più intelligente per chi non vuole spendere fino in fondo.

Cifre che collocano la nuova Dacia Duster in un segmento di mercato ben più alto rispetto alle origini del modello e alle aspettative legate al brand. Non è più l'auto ''accessibile per definizione'': è una scelta che chiede una valutazione seria in rapporto alla concorrenza di segmento, dove si trovano proposte con finiture e insonorizzazione superiori.

Scheda tecnica Dacia Duster Hybrid 155 (MY26)

Motore 4 cilindri benzina 1.789 cc + 2 unità elettriche Potenza sistema 155 CV (115 kW combinati) Potenza motore termico 109 CV (80 kW) Motore elettrico 50 CV Batteria 1,4 kWh Cambio Automatico multimode senza frizione Trazione Anteriore Normativa emissioni Euro 6eBis 0-100 km/h 9,4 secondi Velocità massima 180 km/h Consumo WLTP combinato 4,6-4,7 l/100 km Emissioni CO2 105-107 g/km Capacità serbatoio 50 litri Lunghezza 4.340 mm Altezza da terra 209 mm Bagagliaio 430 litri (1.696 con sedili abbattuti) Prezzo Expression 26.650 euro chiavi in mano Prezzo Journey 28.200 euro chiavi in mano Prezzo Extreme 28.200 euro chiavi in mano Pack Techno (ACC + Media Nav Live + caricatore induzione + freno elettrico) 780 euro (solo su cambio automatico) Pack Parking (telecamera 360° + blind spot + sensori ant/lat) 500 euro (Journey ed Extreme) Ruotino di scorta 150 euro (Expression, Journey, Extreme) Messa su strada 746,56 euro (inclusa nei prezzi chiavi in mano)

Verdetto finale

La Dacia Duster Hybrid 155 è un'auto capace che si guida con piacere, stilisticamente riuscita e con un sistema ibrido che funziona. Ha interni onesti nella loro plasticosità, un telaio che ispira fiducia, uno sterzo preciso e consumi reali che non deludono. Il difetto principale rimane il rumore, in tutte le sue forme: quello del motore termico che si avvia e si spegne, e quello della scocca in autostrada. Risolvere quel problema significherebbe togliere l'unico argomento serio ai suoi detrattori. A quasi 27.000 euro, non è più un acquisto ''sicuro per definizione'': è un'auto da valutare con attenzione, e che merita di essere considerata per quello che sa fare bene.

Al volante della Dacia Duster Hybrid 155

FAQ: domande frequenti sulla Dacia Duster Hybrid 155

Quanto consuma la Dacia Duster Hybrid 155 nella guida reale?

In città, grazie alla modalità elettrica prevalente, i consumi si avvicinano al dato WLTP dichiarato di 4,7 l/100 km. Su percorso misto tra città, statale e autostrada con una guida fluida si ottengono valori intorno ai 6 l/100 km. In autostrada sostenuta i consumi salgono sensibilmente, come su tutti i full hybrid non plug-in.

Qual è il prezzo della Dacia Duster Hybrid 155 nel 2026?

Il listino parte da 26.650 euro per l'allestimento Expression. Gli allestimenti Journey ed Extreme costano entrambi 28.200 euro. I prezzi sono IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi.

La Dacia Duster Hybrid 155 ha il cambio automatico?

Sì. Il sistema full hybrid è abbinato a un cambio automatico multimode senza frizione tradizionale, che gestisce la transizione tra motore elettrico e termico in modo automatico. In città la guida risulta fluida e poco stancante.

Qual è il difetto principale della Dacia Duster Hybrid 155?

Il problema più evidente è la rumorosità su due fronti: il rumore brusco del motore termico quando si avvia per ricaricare la batteria, e lo scarso isolamento acustico della scocca a velocità autostradali. A 130 km/h il rumore aerodinamico e il fondo stradale si sentono in modo marcato.

La Dacia Duster Hybrid 155 è adatta all'uso quotidiano in città?

È probabilmente il contesto in cui rende di più. Parte sempre in elettrico, è silenziosa a bassa velocità, ha uno sterzo leggero e un cambio automatico che semplifica il traffico. I consumi urbani sono tra i più bassi del segmento SUV compatto.

Quanto è grande il bagagliaio della Dacia Duster Hybrid 155?

Il vano di carico è di 430 litri con i sedili in posizione normale, che salgono a 1.696 litri con i sedili posteriori abbattuti. Misure in linea con il segmento.

La Dacia Duster Hybrid 155 è disponibile con trazione integrale?

No. La versione Hybrid 155 è disponibile solo con trazione anteriore. Per la trazione integrale, la gamma Duster offre la versione Hybrid-G 150 4x4 con motorizzazione ibrida a GPL.

Vale la pena comprare la Dacia Duster Hybrid 155 rispetto alla concorrenza?

Dipende dall'uso. Per chi guida prevalentemente in città e su percorsi misti, il rapporto tra efficienza, dinamica di guida e prezzo è competitivo. Chi percorre molti chilometri in autostrada dovrebbe valutare attentamente il problema del rumore e confrontare le alternative di segmento prima di decidere.

Dacia Duster Hybrid 155 o Mild Hybrid 140: quale scegliere?

Dipende principalmente dall'uso che si fa dell'auto e dal budget. La Mild Hybrid 140 parte da 23.150 euro in allestimento Expression, costa quindi oltre 3.500 euro in meno della Hybrid 155, ha il cambio manuale e un sistema ibrido leggero a 48V che assiste il motore termico senza poter marciare in elettrico puro. È la scelta giusta per chi guida prevalentemente fuori città, percorre strade extraurbane e autostrade, e vuole contenere la spesa.

La Hybrid 155 invece eccelle nel traffico urbano, dove riesce a percorrere fino all'80% del tempo in modalità completamente elettrica, ha il cambio automatico di serie e consumi dichiarati di 4,6-4,7 l/100 km contro i 5,4 l/100 km della Mild Hybrid. Per un uso misto con prevalenza urbana, il gap di prezzo si recupera nel tempo grazie ai minori consumi. Per chi fa principalmente autostrada, la Mild Hybrid 140 è sufficiente e più conveniente.

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