Hongqi Guoli: la super berlina cinese sfida le ammiraglie extra-lusso europee

Il mercato automobilistico della Cina continua a evolversi rapidamente. Dopo aver conquistato terreno nei segmenti generalisti grazie ai progressi in qualità, tecnologia e design, i costruttori locali iniziano a imporsi anche nel lusso e nell'extra-lusso.
Il lusso cinese snobba Rolls-Royce
Infatti, dove fino a ora i produttori europei tedeschi e britannici sembravano salvarsi, era proprio nei segmenti al top. Al contrario, nei primi mesi del 2026, tra le berline di rappresentanza, la Maextro S800 (guarda Maextro S800) ha messo dietro le varie Mercedes-Benz Classe S (guarda nuova Mercedes Classe S), BMW Serie 7 e Audi A8, mentre nel segmento dell’ultra-lusso la Hongqi ha superato come numero di vendite addirittura la Rolls-Royce.
Tra i protagonisti c'è proprio lo storico marchio del gruppo FAW, che con la nuova Guoli punta a rafforzare la propria presenza nel segmento delle auto di alta rappresentanza. Il modello è stato presentato al Salone di Pechino e rappresenta una delle proposte più esclusive mai realizzate dal costruttore cinese.
Hongqi Guoli: l'ammiraglia cinese sfida i modelli europei extra-lusso nel mercato asiatico
Design neo-retrò e dimensioni imponenti
La nuova berlina si distingue per proporzioni fuori dal comune, con una lunghezza di circa sei metri, e per gli inconfondibili fari sporgenti, elemento che richiama lo stile neo-retrò ispirato ai modelli storici del marchio. Il prezzo di listino raggiunge circa 1,4 milioni di euro al cambio attuale, collocando la vettura nella fascia più elitaria del mercato interno. La strategia della casa di Pechino punta così a competere direttamente con i marchi europei più prestigiosi anche nel segmento delle ammiraglie di altissima gamma.
Hongqi Guoli: abitacolo creato su misura con lavorazione di alta manifattura artigianale
Tra artigianato e richiami alla Via della Seta
L'abitacolo è stato sviluppato con particolare attenzione ai dettagli e valorizza pregiate lavorazioni artigianali ispirate alla tradizione cinese. Tra gli elementi più caratteristici figura il ricamo che raffigura una distesa di nuvole sul rivestimento del tetto, realizzato con fili di seta di diverse tonalità. Anche gli inserti decorativi celebrano la cultura del Paese attraverso tecniche manifatturiere raffinate, contribuendo a rendere la Guoli un prodotto esclusivo sotto il profilo estetico oltre che tecnologico.
Hongqi Guoli: berlina lunga circa sei metri con motore V8 turbo e design neo-retrò
Ambizioni globali e crescita del consumo patriottico
Il nome bandiera rossa, traduzione del marchio Hongqi (guarda la homepage di Hongqi), richiama una lunga tradizione iniziata nel 1958. Oggi il costruttore guarda oltre il mercato domestico e individua nel sud-est asiatico una delle aree più promettenti per la propria espansione.
A sostenere questa crescita contribuisce anche il fenomeno del consumo patriottico, che vede un numero crescente di clienti privilegiare prodotti nazionali. Una tendenza che favorisce l'ascesa dei marchi premium cinesi e che potrebbe modificare gli equilibri del mercato globale dell'auto di alta e altissima gamma.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.