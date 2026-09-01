Nuova Audi Q8: il rendering ci mostra il SUV-coupé in veste non ufficiale

Dopo Q3, Q5, Q7 e Q9, Audi potrebbe preparare una nuova Q8 per rafforzare la gamma e rinnovare la competitività nel mercato dei SUV premium

Negli ultimi anni Audi ha dovuto fare i conti con difficoltà legate a innovazione, qualità degli interni e design, mentre la concorrenza si è fatta più intensa. I costruttori cinesi hanno aumentato la pressione in Europa, le vendite in Cina sono diminuite e negli Stati Uniti il ritorno dei motori a combustione interna potrebbe modificare gli equilibri del mercato.

Nuova Audi Q8: i rendering non ufficiali del prossimo SUV-coupé di Ingolstadt

Audi Q8, il prossimo passo della gamma SUV

La risposta della Casa passa anche dal rinnovamento della gamma SUV: la Q5 è stata aggiornata nel 2025, mentre nello stesso anno è arrivata la nuova Q3 (guarda Audi Q3 2027). Nel 2026 sono invece entrati in scena i grandi modelli, con Q7 e Q9 (guarda Audi Q9), quest'ultimo pensato soprattutto per il pubblico americano e per competere nel segmento del lusso con BMW X7 e Mercedes GLS.

Nuova Audi Q8: i rendering mostrano un'ipotesi di abitacolo del SUV sportivo tedesco

Q8 2027 o 2028: le ipotesi

In questa situazione complessa, indiscrezioni e contenuti digitali immaginano il possibile arrivo di una nuova Q8, il SUV sportivo che ha ottenuto un buon successo in passato. Il canale AutoYa su YouTube ha pubblicato un video basato sui rendering non ufficiali della possibile seconda generazione, attesa ipoteticamente per il 2027 o2028. L'attuale Q8 è infatti sul mercato dal 2018, con aggiornamento nel 2023 per il model year 2024.

Design ispirato a Q7 e Q9

Secondo la ricostruzione del digital designer, la futura Q8 e la variante SQ8 potrebbero riprendere alcuni elementi delle nuove ammiraglie Q7 e Q9, mantenendo però il profilo coupé e due file di sedili.

Tra gli spunti figurano luci diurne a LED e fari sdoppiati, oltre a un nuovo disegno dei gruppi ottici posteriori. Il progetto virtuale mostra anche abitacolo ed esterni da diverse angolazioni, con varie combinazioni cromatiche. Si tratta, comunque, di un'interpretazione non ufficiale e non di immagini definitive del modello. Voi cosa ne pensate? Vi piace lo stile del SUV di Ingolstadt? Audi potrebbe prendere spunto? Diteci la vostra.

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